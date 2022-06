Rescatistas pidieron disculpas por los daños ocasionados en la pista de BMX

Sentimientos de bronca e impotencia invadieron ayer a profesores y padres de chicos y chicas que realizan sus prácticas de BMX en la pista del Parque de Mayo, a partir de los daños que integrantes de una ONG local realizaron involuntariamente durante un simulacro de rescate de personas. De hecho, referentes de la Unidad de Apoyo de Rescate y Socorrismo regresaron esta tarde al predio y colaboraron en la reparación de los destrozos ocasionados.

Aldo, en representación de los responsables del mantenimiento de la pista, dijo a La Brújula 24 las sensaciones que tuvieron cuando supieron de lo ocurrido.

“Todos los días nos encontramos con algo nuevo. Ellos pidieron disculpas y se comprometieron a ir hoy a la pista para hacer las reparaciones del caso, pero el daño está hecho. Los chicos no pudieron practicar ayer. Consideramos que actuaron de atropello: porque está abierto, pasamos y lo hacemos. Está perfecto en que nos enseñen cómo hacer RCP, pero a los chicos en caso de que se golpeen no los sacan por arriba de las rampas; nunca los van a pasar por ahí arriba”, expresó en el programa “Nunca es tarde”.

“A mí me avisaron los chicos diciendo que había gente con botines rompiendo las rampas. Cuando llegué ya no estaban y ya se habían ido, pero los alcancé. Habían hecho simulacro como si tuvieran que hacer un rescate y fueron pasando por arriba de las rampas. La amargura de los chicos era tremenda. Venimos tratando desde hace rato de poder cerrar, más allá de que siga siendo un lugar de acceso público y gratuito. La gente entra con los papás cuando no estamos nosotros, cuando está todo dado para que puedan venir y tener una práctica para ver si les gusta. Hasta la bici le podemos prestar si no la tienen”, agregó.

Inmediatamente después habló con este medio Juan, de la citada ONG responsable de los daños.

“El entrenamiento que hicimos ayer consistía en traslado de víctima sobre tabla en terreno complejo. Por eso se optó por este lugar. Previo al ingreso quisimos hablar con un adulto responsable, no había nadie en el lugar y le comentamos a los chicos el trabajo que íbamos a hacer. Por ahí hubo un mal entendido en qué interpretaron los chicos qué íbamos a hacer y qué se hizo finalmente”, advirtió.

“La ONG está próxima a cumplir nueve años. Como no disponemos de lugar físico propio, las actividades se realizan en espacios públicos y en algunos casos en lugares privados. No se tuvo la precaución que se podía generar un daño en los taludes de tierra. Por eso al término de la jornada de entrenamiento advertimos lo que habíamos ocasionado y nos pusimos a disposición para regresar hoy a las 15 para colaborar en la reconstrucción de aquellos sectores que se dañaron”, amplió Juan, quien habló desde la misma pista en un alto de la tarea realizada para enmendar los daños.