MotoGP: ganó Bagnaia y Quartararo sigue siendo líder pese al abandono

Francesco Bagnaia fue inalcanzable con la Ducati y logró la victoria en el Gran Premio de Países Bajos. Por su parte, Bezzecchi y Viñales lo escoltaron.

A glimmer of hope comes into view! 👀@PeccoBagnaia DELIVERS on his promise to bounce back! 🔥#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/x9dVE4Rpnk