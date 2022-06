Los porteros advierten: “Si el lunes no nos dan el día para festejar, hacemos paro”

El lunes 27 de junio es el Día del Trabajador Estatal. Esta fecha es considerada feriado para la administración pública en todo el país. Pero la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, mediante una resolución en la que afirma que “los docentes y no docentes ya tienen sus fechas conmemorativas”, ordenó que haya clases ese día.

Viviana Marfil, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24 y criticó esta decisión: “El ministro de Educación define que no se dará ese feriado a los trabajadores de educación. Por qué no fue igual de rápido para acelerar los tiempos de las obras de gas en las escuelas, los compañeros siguieron asistiendo a los establecimientos pasando frío y poniendo en riesgo su salud”.

“Las leyes están para cumplirlas, no solo los ciudadanos, sino fundamentalmente los funcionarios. Si el ministro no se retracta en estas horas, el lunes haremos un paro de los trabajadores de educación, no asistiendo a su lugar de trabajo para que puedan festejar su día”, consideró enfáticamente Marfil.

Por último, la histórica dirigente gremial recordó que “hasta 1983 éramos definidos como funcionarios públicos y ahora somos trabajadores, una Ley que llevó adelante nuestro compañero Víctor De Gennaro y a la que adhirió la Provincia en 2013.