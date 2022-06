“Cristina debería estar presa por chorra y con un chaleco de fuerza”

En vísperas a abordar el vuelo que lo depositará en Bahía Blanca, el diputado José Luis Espert conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24 y, además de detallar cuáles son los planes en la ciudad, no dio indicios de lo que será su futuro electoral, exhortó que el intendente Héctor Gay cumpla su promesa para que ex Parque Campaña del Desierto lleve el nombre de Julio Argentino Roca y disparó contra la figura de la Vicepresidenta.

“Hoy daremos una conferencia junto a Luis Rosales en la UNS y durante el día haremos recorrida de medios, reunión con militantes, empresarios. Hay que lograr que el Intendente le ponga el nombre de Julio Argentino Roca al parque, que fue elegido por los bahienses y el mejor presidente que tuvo el país en su historia. La voluntad popular hay que respetarla, no solo cuando se le ocurre al gobierno de turno”, resaltó en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, sobre el último hecho que lo puso en las escena pública, sostuvo que “el que me denunció es un payaso, el video es muy claro, este pibe Mansilla es un gran defensor de los subversivos. Lo que dije que para solucionar el problema del sur, más allá de la decisión política, hay que declarar estado de sitio y con la Gendarmería metiendo presos a los que no cumplan y, de lo contrario, balas contra los que están contra el orden y no hay que tener contemplaciones: estado de sitio, cárcel y bala. La bandera en las escuelas es la de Argentina, no la mapuche”.

“A la gente hay que decirle que hace ocho meses que hubo una elección y no puede ser que se vuelva a hablar de esto. La política debe solucionar los problemas de la gente, no tengo la menor idea de lo que haré el año que viene, si seré candidato a presidente o gobernador. La tranquilidad que deben tener los bahienses es que la situación de la provincia es crítica y en eso haremos base”, analizó el economista y líder de Avanza Libertad.

Por último, habló sobre dos de los referentes de la política actual: “Con Milei no estoy peleado, pero somos espacios diferentes, él eligió luego de un año juntos a cortarse solo y mal no le ha ido, más allá de una leve caída en los últimos días de la que puede levantarse”, al tiempo que cerró con una sentencia tajante: “Cristina (Fernández), no pasaría exámenes psiquiátricos. Debería estar en el Borda con un chaleco de fuerza por loca y presa, por chorra”.