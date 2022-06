Transportistas bahienses confirman escasez de gasoil: “Si sigue así, se complica”

Claudio Castaño, ex presidente de la Cooperativa de Horticultores de Bahía Blanca, habló con la redacción de La Brújula 24 respecto del ascendente faltante de gasoil que se registra en el país.

“La realidad es la que vemos todos cuando vamos a cargar combustible. Hay faltante para los autos, te imaginarás a nivel camión…”, expresó.

“En el Norte del país estamos teniendo problemas porque tienen que parar en cada estación de servicio que encuentran para poder abastecerse. En algunas estaciones no tienen gasoil, en otras trabajan con sobreprecio, por lo que hay que estar haciendo malabares para poder traer la mercadería en tiempo y en forma. Faltante hasta ahora no hay. Lo que estamos teniendo que hacer es aceitar la logística y cargar un poco antes, pero a veces no se puede”, explicó.

Castaño dijo que, las dificultades para conseguir gasoil en cantidad y tiempo, ponen en riesgo la continuidad laboral de muchos choferes y empresas transportistas porque, de un envío que se demoraba 16 o 20 horas para traer mercadería desde el norte del país, con los condicionantes actuales se pasó a un día y medio.

“El hecho de tener que parar a cada rato en las estaciones de servicio hace que la mercadería se retrase. El problema está, eso no se puede discutir. Si esto sigue así, se va a complicar. Esperamos que no lleguen al desabastecimiento”, indicó.