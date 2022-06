Kicillof convocó a “rebelarse” a los alumnos y usar lenguaje inclusivo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó una convocatoria a los alumnos de su distrito a hablar como ellos quieran.

Al encabezar un acto donde un grupo de chicos le prometió lealtad a la Bandera, el mandatario les pidió a los jóvenes que se rebelen de la misma forma que lo había hecho Manuel Belgrano en la época de la revolución y utilicen el lenguaje que ellos crean conveniente.

“En la provincia de Buenos Aires, rebelarse es hablar como uno quiere, como una quiere: no decir palabrotas o guarangadas, pero sí expresar lo que uno siente… A tanto tiempo de la Revolución de Mayo, no nos van a explicar desde España cuáles son las palabras que tenemos que usar”, planteó.

Semanas atrás, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, prohibió la utilización del lenguaje inclusivo en las aulas. La medida alcanza tanto a colegios públicos como privados de los tres niveles obligatorios. Ordenaron que no se usen más expresiones con la “e”, la “x” y el “@” incluso en comunicaciones con las familias. Según argumentaron los funcionarios del área, la medida apunta a eliminar barreras y distorsiones en el aprendizaje.

La referencia de Kicillof a España apunta a la Real Academia Española, institución cultural dedicada a regular el uso del lenguaje en la comunidad hispanohablante. Recientemente, durante una visita a Uruguay, su director, Santiago Muñoz Machado, se refirió a la polémica suscitada en varios países de Sudamérica.

“A nosotros no nos gusta, chicos, chicas, prohibir, nos gusta que ustedes puedan expresarse, ser libres, decir lo que sienten, ser rebeldes cuando es por los demás y sobre todo ser patriotas”, aseguró este miércoles el gobernador bonaerense.

Todo su discurso giró en torno a un concepto: “La rebeldía”. El funcionario aseguró que cuando Belgrano creó la bandera argentina lo hizo sin seguir órdenes, lo que le valió retos y reproches de las autoridades.

“Belgrano decidió crear la bandera a pesar de que muchos pensaban que no convenía. Me parece que vale la pena pensar en la rebeldía, que no es hacer lo que a cada uno se le canta. La rebeldía importante es como la de Belgrano, que decidió crear la bandera no para él, sino para todos y todas; esa es la rebeldía que importa”, reflexionó.

Más allá de las diferencias políticas, el tema es foco de debate en varias instituciones educativas. Así quedó demostrado esta semana en un colegio de Berisso cuando una comunidad educativa abucheó a una funcionaria que durante un acto de promesa a la bandera de alumnos de 4°grado utilizó las palabras “momentes”, “querides” y “nosotres”.

“Viene un momente sumamente importante para cada una de nuestras historias. Mis querides estudiantes, esta es la bandera que creó Belgrano en los albores de la libertad. Simboliza a la Republica Argentina, es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrado a cada uno de nosotres y a todos los pueblos del mundo”, afirmó la funcionaria.

