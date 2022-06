Verstappen voló y Alonso vuelve a partir en primera fila luego de 10 años

Después de dos años sin gran premio, el autódromo Gilles Villeneuve de Montreal será testigo de un duelo de titanes. Este domingo, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), vigente campeón del mundo, compartirá la primera fila de la grilla con el español Fernando Alonso (Alpine), quien hacía casi una década que no largaba adelante (desde el GP de Alemania en 2012, con Ferrari).

Ambos dominaron la prueba de clasificación disputada en un asfalto húmedo. El podio lo completó el español Carlos Sainz (Ferrari). Su compañero de equipo, Charles Leclerc, comenzará la competencia desde el último lugar, luego de que sus mecánicos le cambiaran el motor por cuarta vez en la temporada.

This young driver @alo_oficial has a bright future ahead of him 🤩#CanadianGP #F1 @AlpineF1Team pic.twitter.com/ecUPFNsesN