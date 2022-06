Cande Ruggeri está embarazada: su papá lo contó en televisión sin querer

Como todo padre orgulloso de su hijos, el cabezón Oscar Ruggeri siempre demostró debilidad por su hija mujer, Cande Ruggeri, con quien hasta se animó a participa del Bailando por un sueño. Así, por estas horas el ex futbolista no se aguantó y contó desde la pantalla de ESPN que Cande está esperando su primer hijo. “¡Voy a ser abuelo! No sé si lo podía decir”, disparó sonriente el ex futbolista.

Lo cierto es que Cande Ruggeri y su novio Nicolás Maccari llevan más de 4 años conviviendo, por lo que son una pareja absolutamente consolidada, y el embarazo siempre estuvo en los planes. Sólo era cuestión de tiempo. Es más, ya el mes pasado durante las primeras semanas de gestación, la hija del campeón de México ’86 posteó un foto con su pareja y la suspicaz frase “Se viene cosas lindas”, preanunciando así la feliz noticia.

Claro que ni bien se le escapó a Oscar Ruggeri la novedad que Ángel de Brito pensaba anunciar en LAM (América TV), desde Intrusos se hicieron eco de la información celebrando la noticia. “Vamos a ser tíos postizos. Hace instantes, Oscar Ruggeri dijo que va a ser abuelo. Cande Ruggeri está embarazada. Ese hombre está feliz”, anunció Marcela Tauro.

Mientras que su compañera Maite Peñoñori sumó “Oscar boconeó. Seguramente está de tres meses, ella quería esperar (para contarlo). Cande está conviviendo con Nico hace un tiempo”.

Fuente: LB24 / Primicias Ya.