La tenebrosa anécdota de Soy Rada

El humorista bahiense Agustín “Soy Rada” Aristaran recordó cuando fue a realizar un show a Neuquén y contó tenebroso momento que pasó allí. En una entrevista contó que le dieron para que se quedara unos días más en un “caserón” de la ciudad con una pareja de amigos.

La casa de grandes dimensiones estaba en el medio del campo. “Era una casa muy grande en el medio de la nada. Y yo soy muy miedoso, no veo películas de terror porque me dan miedo” aclaró el comediante antes de continuar con la anécdota. “Mis amigos, una pareja que recién empezaba a salir, se fueron a dormir al otro ala de la casa y yo me fui a mi habitación” relató Soy Rada. A lo que agregó que para dormir más tranquilo le pareció buena idea abrir las puertas del placard para asegurarse de que no haya nada extraño que pueda asustarlo.

Pero no se imaginaba lo que le esperaba. “Eran tres puertas dobles, primera puerta, nada. Segunda puerta vacía. Tercer puerta, un pasillo largo y una puerta en el fondo” contó. De inmediato Agustín llamó a sus acompañantes para que lo acompañen a inspeccionar lo que había allí dentro. En el interior había solamente una cama.

La historia concluye con el humorista durmiendo entre su pareja de amigos en la cama matrimonial. “No iba a dormir solo bajo ningún punto” expresó Rada. Y según él la habitación estaba oculta porque esa familia quería ocultar a alguien o algo.

Fuente: LB24 / Río Negro.