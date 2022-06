“Gurí” Martínez aceptó la invitación para correr en el Turismo Nacional

Faltan varios meses para la competencia aún, pero poco a poco van llegando las confirmaciones de invitados para la carrera especial que el Turismo Nacional disputará en el Coliseo porteño y una de ellas es la de Juan Bautista De Benedictis, quien confirmó que su compañero será ni más ni menos que Omar Martínez.

El ‘Gurí’ lo estará acompañando ese fin de semana en Buenos Aires y el necochense no ocultó su felicidad al momento de dar a conocer la noticia: “Vamos a ir con el Gurí a la de invitados. Un poco en joda me dijo ‘no pretendas resultados’. Y le dije ‘yo con que estés y compartir el auto con vos, para mí es un honor’. Contento de poder correr con él, obviamente lo que le dije, no presionarlo por ningún resultado, simplemente disfrutar de poder compartir el auto”.

Y agregó acerca de lo que significa para él esa oportunidad: “Es el último tiempo de él como piloto entonces qué mejor y qué gusto poder compartir el auto, disfrutar le fin de semana sin importar el resultado. Seguramente va a ser una gran fiesta del TN con muchas duplas y el honor que el Gurí acepte mi invitación”.

Fuente: LB24 / Campeones.