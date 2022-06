Gasoducto: Kulfas declaró y dijo que solo hubo “discrepancias políticas”

“Bueno, lo que se dice en el texto del off the record fue un error, producto de que se hizo a las apuradas. Cuando hablamos de que otra empresa, Laminados Industriales, podía hacer los tubos, nos referimos al futuro. No ahora. Adjudicarle a Techint era lo correcto por la premura de tener el gasoducto terminado”.

De esta manera, a lo largo de dos horas y en forma reiterada, el exministro Matías Kulfas afirmó que no hubo corrupción en el diseño de los pliegos para la provisión de caños con destino al gasoducto Néstor Kirchner. “Fueron discusiones políticas y queríamos responde a la acusación que nos hizo la expresidenta Cristina Kirchner”, redondeó Kulfas.

El exministro llegó puntualmente a Comodoro Py: entró al despacho del juez Daniel Rafecas antes de las 10 y se retiró un poco después de las 12. En la audiencia participó el fiscal de la causa Carlos Stornelli.

Fuente: Página 12