Fórmula 1: Leclerc voló entre los muros de Bakú y Ferrari relegó a Red Bull

Es una lucha mano a mano entre Ferrari y Red Bull, por ahora, el campeonato de la Fórmula 1. Y, en ese sentido, Charles Leclerc sacó una leve ventaja, al ser el más rápido del primer día de actividad del Gran Premio de Azerbaiyán.

La segunda tanda de entrenamientos mostraron una notable mejora en los tiempos respecto de la primera, dominada por Sergio Checo Pérez. En el segundo contacto con el circuito callejero de Bakú el dominio pasó de Red Bull a Ferrari cuando Leclerc firmó el mejor tiempo, casi dos segundos más bajo que el que había conseguido el mexicano en la primera sesión.

El monegasco mejoró su tiempo cuando faltaban 28 minutos para el final de la práctica y rodaba con gomas rojas al cronometrar 1m43s224, bajando su registro anterior, en el que había aprovechado la succión de un auto que iba delante en la recta más larga de todos los circuitos del calendario, para reducir el rebote en la cabeza que se observa con preocupación en las cámaras on board y parar el reloj en 1m43s806, con neumáticos medios.

