Una alumna denunció que fue violada en un pasillo del ex Colegio Nacional

Una adolescente de 16 años que cursa en el ex Colegio Nacional acusó a otro alumno de haberla abusado sexualmente dentro de la institución. El caso es investigado por la Fiscalía N° 3 de Menores y la menor realizó la denuncia en compañía de su madre, en la sede judicial de Estomba 127. Según la víctima el hecho ocurrió en un pasillo, en un momento que no había dictado de clases.

La mamá de la víctima conversó esta tarde con la redacción de La Brújula 24 y dio detalles de lo ocurrido, en día no precisado pero en el término de las últimas tres semanas.

“Empezamos a notar cambios en su actitud, como decir que se sentía mal, que le dolía la cabeza sin motivo aparente y que lloraba de manera reiterada. Yo le preguntaba y ella decía ‘no pasa nada’. Le pregunté si lo que pasaba tenía que ver con el colegio y respondió que sí, que le daba asco contarlo. Con mi marido nos sentamos y dijo que no quería contarlo delante de su papá, por vergüenza”, expresó.

“La nena temblaba y lloraba. Le pregunté si alguien le había hecho daño en la escuela. Dijo que un chico la violó una vez. Fue en una de esas semanas donde, por falta de calefacción, tenían dos días de clases. Ella me negó haber tenido trato previo con él, un chico conflictivo que llegó de otra escuela y que, tras hacer lo que hizo, la amenazó de muerte”, agregó.

“El Nacional, adentro, es tierra de nadie”

En la charla con este medio, la mamá lamentó haber elegido al ex Colegio Nacional como lugar de estudios de su hija. “Costó mucho que lo contara. Es la única hija que tenemos con mi marido (también son padres de un nene de 7 años) y la cuidamos mucho. No puedo creer que en el único lugar donde no la puedo cuidar, le hayan hecho semejante daño. El Nacional, adentro, es tierra de nadie”, afirmó.

La menor tendrá el mes próximo entrevistas con una psicóloga oficial, según le comunicaron ayer a su madre en la Fiscalía.

“La directora me pidió perdón porque nadie había cuidado de mi hija, que ella se había ausentado por problemas familiares y esperaba que pueda volver al colegio, pero le dije que a esa escuela no vuelve más. Esto nos cambió la vida por completo. Cuando fuimos a hacer la denuncia tuve que salir de la oficina porque a ella le daba vergüenza hablar delante de mí y la persona que la escuchó, me confirmó que la abusaron”, indicó para reforzar el concepto que tiene de su hija: “Es valiente, habló y estoy orgullosa de ella. Le dije que esa actitud podía ayudar a que otras nenas no tengan que pasar por lo mismo”.