“Con nosotros la gente no tenía que sacar un préstamo para llenar el tanque”

Guillermo Moreno, quien visita la ciudad para dar una charla abierta sobre “Economía Nacional” en la Universidad Nacional del Sur, pasó esta mañana por los estudios de La Brújula 24. Y, fiel a su estilo, habló de todo. En especial, criticó duramente al presidente Alberto Fernández.

“El Gobierno ha fracasado rotundamente. Y este fracaso económico trae aparejado el conflicto político que a su vez trae incidencias en el poder judicial. Lamentablemente las ganancias o pérdidas políticas después repercuten en la justicia, y ese ámbito de disputa es el Consejo de la Magistratura”, señaló el ex secretario de Comercio Interior.

Y agregó: “Esto hay que resolverlo rápidamente. Hoy vamos a presentar en la UNS el plan económico de nuestro espacio, un plan peronista porque obviamente esto tiene resolución. Mientras Alberto sea presidente mañana será peor, no mejor. Él dijo que es socialdemócrata, suelto de cuerpo, que los peronistas lo iban a odiar. No lo odiamos, lo que está claro es que es un ocupa dentro del peronismo”.

“Ellos piensan que decir costo es una cosa vieja, por eso somos el agua y el aceite. La realidad es que fracasó. Si alguien me explica que mañana vamos a estar mejor, yo me voy feliz de Bahía Blanca, pero el problema es que no va a ser así”.

“La democracia no vino a castigar al pueblo y esto le quita legitimidad al sistema, que tiene la posibilidad de resolver el tema en el corto plazo y no esperar al 2023. Dentro de la ley y el orden es la Ley de Acefalía, eso parte de la voluntad del Presidente y de la Vicepresidente de que renuncie”, consideró.

Más de Guillermo Moreno en La Brújula 24

“No se construye nada sin trabajar y eso deviene de una motivación. Levantarte con ganas es fundamental, por eso el Peronismo es importante que le diga al pueblo que éste es el tercer gobierno socialdemócrata de la dictadura para acá. Alfonsín, De la Rúa y ahora Alberto. Los peronistas no tenemos nada que ver con estas políticas”.

“Cristina tendrá que explicar por qué lo ha elegido, que era socialdemócrata lo sabía”.

“El otro día –Jorge– Fontevecchia me hizo una pregunta muy inteligente, si el arribo del actual secretario de Gobierno implica la cristalización de la economía socialdemócrata. Le dije que sí, claramente. Alberto Fernández no cree en la economía peronista, no cree en la armonía entre el capital y el trabajo. Un mundo peronista sería mucho mejor que esto”.

“Las discusiones que había en nuestro gobierno no eran las mismas que ahora, uno llenaba el tanque de nafta y no tenía que sacar un préstamo. La familia una vez por semana se comía un asado, el Día del Padre te podías juntar en familia. Esto no pasaba”.

“Este proceso empieza con la devaluación de Kicillof, por eso Cristina siempre trata de tapar el sol con las manos. Acá hubo dos ciclos claros, desde Duhalde hasta los primeros dos años del segundo mandato de Cristina y después con Kicillof, que volvió a instalar el circuito especulativo sobre la producción y el trabajo”.

“Nosotros somos la armonía entre capital y trabajo, por eso crecía la economía en nuestro gobierno. Fui el secretario de Gobierno que más estuvo en la historia de la Argentina, 7 años y medio. En la historia fui el que más duró”.

Polémica con Luciano Martos

“Habíamos hecho una alianza con un partido del cual él era parte. No pasó nada, fuimos a las elecciones y ahí estamos. Yo no se quién dijo lo de los dientes, eso es una tontería. Vine y me saqué fotos con él. Entre teoría y realidad hay que elegir siempre la realidad”.