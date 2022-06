“No sirve modificar las rutas si no cambiamos la mentalidad”, afirmó Alberto Gasparini en La Brújula 24

Alberto Gasparini, referente de la ONG Luchemos por la Vida, conversó esta mañana con el equipo periodístico del programa “Vive cada día”, en el aire de La Brújula 24.

Primero, habló del elevado número de víctimas fatales que se registran en la Argentina como consecuencia de los siniestros viales. “Año tras año, algunos países también han tenido problemas, es un comportamiento interdisciplinario que la mayoría no cumple. Pero en otros países han ido mejorando con el tiempo y nosotros nos hemos estancado”.

“Si bien en cantidad de muertes absolutas nos mantenemos como en los años 80, que son muchos, entre 20 y 22 por día, en cantidades relativas sí ha ido mejorando, con lo cual lo poco que hemos ido haciendo junto a otras organizaciones ha modificado algo”.

“Aumentó el parque automotor en los últimos 20 años, a casi el doble de aquellos años, aunque no se ha disparado en la misma proporción la cantidad de víctimas. Esto nos parece positivo, pero un solo muerto ya no nos gusta”, consideró el especialista.

A modo de análisis, Gasparini manifestó que “debemos aceptar que aún tenemos rutas con más de 50 años en cuanto al ancho. La Ruta 3 cuando voy a Bahía Blanca todos los años la veo, con el movimiento de camiones que se produce hasta Olavarría. Sabemos que son antiguas, aunque estén bien mantenidas, con los 7 metros de ancho de hace 50 años. Cuando se cruzan camiones, la distancia entre ambos no llega a medio metro”.

“No podemos pretender que de un día para el otro se modifiquen todas, porque no pasa solamente por eso, aunque lo que sí tenemos que modificar es nuestra forma de pensar y nuestro compromiso con la sociedad. Acá no hay una política de Estado con respecto al tránsito, empecemos a pensar en hacer rutas nuevas cuanto antes y trabajar con la concientización y el control y penalización en el mientras tanto. No sirve cambiar todas las rutas si no cambiamos la mentalidad”, expuso.