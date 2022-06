Qué costo tendrá el nuevo trámite que se exige para ingresar en Europa

Pese a que los países del mundo están relajando las restricciones a los viajes internacionales con el correr de los meses, gracias a las bajas tasas de mortalidad por Covid-19, Europa se prepara para poner en vigor un nuevo sistema de autorización y control de pasajeros con foco en frenar las migraciones ilegales.

La pandemia no sólo modificó los viajes internacionales sino que también ayudó a una transformación del universo laboral, que ya había comenzado antes. El trabajo remoto parece haber llegado para quedarse, y con él, apareció una nueva clase de trabajador, una persona que puede viajar por el mundo a medida que realiza sus labores desde su computadora portátil, lo único que necesita es una buena conexión a Internet.

En este contexto, Europa aceleró motores y dejó listo a ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes), un nuevo permiso de acceso que funcionará de forma completamente electrónica que autoriza y realiza un seguimiento de los visitantes que no necesitan una visa para acceder al espacio Schengen.

Es importante remarcar que este nuevo permiso será únicamente para los países del espacio Schengen y no para toda la Unión Europea (UE), ya que los países miembro de cada estatuto difieren. Por ejemplo Suiza, no pertenece a la UE pero sí al espacio compartido por un total de 26 países en los que rige la libertad migratoria. A su vez, para ingresar a los países de la Unión Europea pero que no forman parte del acuerdo -Bulgaria, Croacia, Chipre, Rumanía, Irlanda e Inglaterra-, regirán otras normativas y requisitos.

Según el sitio https://www.schengenvisainfo.com/es/etias/, ETIAS se pensó para mejorar la seguridad interna del espacio europeo a través de un control de seguridad adicional para los viajeros provenientes de países que no requieren de una visa para ingresar al espacio Schengen por un máximo de 90 días.

Tal es el caso de los argentinos, que al viajar a Europa como turistas pueden quedarse en el viejo continente por un máximo de tres meses antes de regresar, o estancias de 90 días dentro de un período máximo de 180. Ahora, será necesario conseguir una aprobación previa.

Fuente: Infobae