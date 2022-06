Fantino y su novia bahiense abrieron las puertas de su exclusiva casa en Tigre

Fue una cálida noche de diciembre de 2017 en Tequila, la disco donde modelos y celebrities suelen converger en sus noches de ocio. Alejandro Fantino (50), en ese entonces ya separado de Miriam Lanzoni (42), comenzaba a frecuentar el lugar como soltero codiciado.

Con un vaso de Coca Light subió al cotizado VIP, donde a metros suyos la modelo bahiense Coni Mosqueira (28), también soltera, se divertía junto a su prima y una amiga. “Mirá que lindo, ahí llegó el amor de mi vida”, les dijo, y provocó la risa inmediata de ambas. “Yo soy cero expresiva, no estaba ni borracha ni nada, pero apenas lo vi todo alto, rubio y musculoso me llamó la atención. Nunca lo había visto en persona ni tampoco era alguien que me gustara de la tele. Nos intercambiamos los Instagram y al otro día empezamos a chatear”, recuerda la rubia bahiense de Multitalent Agency.

“La vi ahí en el VIP y me pasó algo por dentro. Charlamos cinco minutos y sentí esa especie de conexión que se da muy pocas veces en la vida, quizás nunca. Me parece muy simplista decir que fue amor a primera vista, pero algo sin dudas había pasado. Esa noche me fui movilizado, al otro día chateamos, la invité a cenar y empezó la relación”, relata el periodista santafesino, conductor de su programa “Animales Sueltos” y parte del staff del canal de deportes ESPN.

Así nació una historia de amor que ya ostenta cuatro años y medio de romance ininterrumpido, y que no sólo atravesó, sino que se fortaleció, durante la desoladora pandemia. “Viste, mi presunción de esa noche no fue nada equivocada… Cuando comenzó la pandemia, en el 2020, Coni se vino a vivir acá. Los griegos dirían que la pandemia separó al caos del orden, yo creo que fue un elemento ordenador para el amor en el mundo. A nosotros nos ordenó, nos unió, así como a muchas otras parejas las destruyó. A partir de ese momento convivimos juntos y felices”, analizó Fantino, próximo a recibirse de Licenciado en Filosofía.

“Cuando nos conocimos no pensé que iba a ser algo duradero. Él era un famoso de la tele, así que dije: ‘Ya está, me divierto una semana y listo’. Pero no, nos empezamos a ver y a charlar todos los días, y a la semana me escribió en un mensajecito si no quería ser su novia. Ya pasaron cuatro años y medio, ¡increíble! Eso del ‘amor de mi vida’ se fue cumpliendo, cada vez que la veo a mi prima no deja de recordarme que había dicho eso”, avala Coni.

Cuando la modelo se instaló en la casa que comparten hoy en un barrio de Nordelta, la misma estaba terminada por fuera y decorada con lo básico. Alejandro Fantino, ni bien la compró, le indicó al arquitecto Adolfo Bavio que quería una casa bien italiana, con mucha piedra, ladrillo y paredes anchas. Admite que se construyó casi sola, ya que no supervisó el día a día de la obra, y al verla terminada le encantó: “A Coni le gusta una onda más minimalista, por eso la casa es una combinación de los dos, con elementos mediterráneos típicos de La Toscana y mucho blanco. No hay nada que esté de más ni puesto de casualidad, todo tiene su sentido y su uso. Y esos pequeños detalles son lo que la hacen tan acogedora”, explicó.

Su novia recuerda que al mudarse le puso toda su impronta a la decoración, ya que el diseño interior la vuelve loca. Como sobran los espacios armó un sector femenino en el primer piso, donde tiene su propio vestidor y hospeda a su familia cuando vienen a visitarla: “Amo nuestra habitación y mi espacio, que me sirvió mucho en pandemia para las producciones de las marcas con que trabajo. También me encanta la oficina de Ale, donde desayunamos y arrancamos el día. El gimnasio no lo uso tanto, me gusta entrenar pero hasta ahí nomás”. Fantino reconoce que lo único que se objetó cuando se la entregaron es que podría haber sido un poco más chica, pero como tienen un proyecto de estar juntos con Coni, de formar una familia, “se va a ir habitando. Si Dios quiere, lo que hoy queda grande tal vez en un tiempo va a quedar justo”, anticipó

