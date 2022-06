Gastón Manes, sobre Javier Milei: “Las posturas extremistas no son amigas del diálogo y eso nos aleja”

El nombre de Gastón Manes –hermano de Facundo– viene sonando con fuerza. Días atrás, por ejemplo, al flamante titular de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical se le adjudicó mediáticamente la frase “que me disculpe Macri, pero la UCR tiene los mejores candidatos”. Y eso hizo ruido.

Al respecto, en diálogo con Germán Sasso, en el aire de La Brújula 24, explicó que “en realidad eso fue una respuesta a un periodista que afirmó que Macri decía lo contrario, no es que pretendo tener ningún tipo de polémica. No soy de hacer esas afirmaciones, lo que pasa que el título excluye la pregunta. De todas maneras es lo que pienso”.

En la entrevista, además, se refirió al líder La Libertad Avanza, el diputado Javier Milei. “Las posturas extremistas no son amigas del diálogo y eso nos aleja”, consideró.

Por otra parte, tuvo palabras de elogio para con su hermano Facundo. “Más que presidente él quiere colaborar desde su lugar, tiene una voz en la sociedad para que esto cambie. Él sostiene que esto no lo cambia una persona, lo hacemos entre todos. Argentina vive un momento difícil, con la sociedad rota por dentro, mucha desilusión, falta de percepción de futuro. Y una sociedad deprimida no tiene mucho futuro”.

“Yo no lo veo como interesado en lo personal sino en lo colectivo, y esto lo veo en muchos dirigentes radicales. El viernes en la Convención de La Plata pudimos todos ponernos de acuerdo, eso está a la altura de los desafíos de la Argentina”, aseveró.

Posición frente al PRO. “Nos sentimos mejor posicionados pero no para disputar cargos, sino para disputar ideas. En la coalición que arrancó en el 2015, la falta de fortaleza del partido nos impidió ´tener un semblante diferente al que se tuvo. Macri se encargó de aclarar ni bien asumió que no era un gobierno de coalición, lo cual nos dejó en una situación de no tener relevancia en las grandes decisiones. Y estos 7 años nos permiten ver que nuestras ideas, si hubieran sido escuchadas, hubieran tenido un mayor suceso. Yo creo firmemente en las ideas que el radicalismo está llevando adelante”.

“Tenemos todavía más coincidencias que diferencias, por eso estamos juntos”.

Los 4 años de Macri. “Creo que del gobierno de Macri, que tuvo muchos aciertos, lo que quedó fue una gran frustración en la sociedad, esa sensación de oportunidad perdida. Lo peor fue no poder unir a los argentinos, eso está en el debe y debemos luchar para que eso suceda. La agenda de la Argentina hacia adelante requiere unidad”.

Javier Milei. “No hablamos de personas, hablamos de ideas, de políticas. Nos tenemos que poner de acuerdo sobre 10 o 15 políticas de Estado y cualquier argentino de buena fe será bienvenido. Está claro que posturas extremistas no son amigas del diálogo y eso nos aleja. Pero es nuestra vocación siempre buscar unidad, sin eso las transformaciones que necesita la Argentina no van a ser posibles”.

UCR. “El partido radical es un partido de gobierno, no testimonial, con una vigencia que lo tuvo en tres siglos distintos. Los partidos no tienen derecho divino a existir, si no se renuevan y cambian no pueden prevalecer. Pero el radicalismo ha demostrado en ese sentido una gran resiliencia. En los últimos años ha tomado decisiones, estamos siendo dirigidos por el gobernador Gerardo Morales y eso lo celebro, hoy tenemos figuras que pueden representar nuestras ideas en todas las categorías, con nuestros candidatos”.

Acuerdo o PASO. “Depende del contexto y de los candidatos. Creo que falta bastante para el 2023, en política es una eternidad. El radicalismo siempre va a decidir en base a lo que le conviene al país, no a su espacio. Queremos que nuestras ideas prevalezcan porque estamos convencidos de que son las mejores, no por vanidad”.

Mensaje a la sociedad. “Se le habla tratando de trasmitir esperanza, diciéndole que una sociedad que ve un futuro con optimismo tiene más chance de progresar, por eso nuestro giran objetivo es cambiar la desazón por esperanza. La bronca solo nos va a traer más angustia, es cierto que el mundo cambió por la pandemia y nada volverá a ser como antes, en la historia de la humanidad ya ha pasado. Con lo cual tenemos que ser cuidadosos y conscientes de que la profundidad del cambio que viene el año próximo nos puede llevar a ser mucho mejores o también mucho peores si nos equivocamos a quién elegimos”.