El cónsul de Italia confirmó el crecimiento del número de bahienses con ciudadanía

El domingo 12 de junio los italianos vuelven a las urnas, y esta vez para comunicar su decisión sobre la eventual derogación de cinco normas a través del referéndum. En esta oportunidad también los residentes en el exterior podrán emitir su voto.

Al respecto, Samuele Fazzi, Cónsul de Italia en Bahía Blanca, brindó en LA BRÚJULA 24 detalles en tal sentido recordando la historia de esta forma de tomar decisiones: “En la Constitución, tenemos varios tipos de referéndum, en el marco que da la democracia directa. Nuestra Asamblea Constituyente trabajó para dar la Carta que es casi idéntica a la que tenemos hoy en día”.

“Fue importante porque este cambio se dio luego de la guerra. Por la guerra en Ucrania, una parte de la población italiana no está a favor de enviar armas para ayudar al ejército de ese país. La Constitución da el marco de qué se puede pedir a través de la democracia directa. Tenemos tres tipos de referéndum”, resaltó Fazzi, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, abordó cuestiones vinculadas con su gestión cotidiana: “En mi jurisdicción que incluye el sur de la provincia de Buenos Aires y el sur argentino hay más de 78 mil ciudadanos italianos, podrán votar 55 mil en total. Calculamos que hay un 20 mil más quieren cumplir con ese trámite y va creciendo de manera proporcional”.

“Entiendo que uno pueda tener derecho a una urgencia para un pasaporte cuando está vencido, luego si nos mandan un comprobante otorgamos una cita sin que la persona esté en la plataforma. Cuando hablamos de ciudadanía, resulta más difícil, aclarando que no necesariamente se requiere de la misma por cuestiones laborales”, agregó.

Por último, Fazzi admitió: “Tengo mis objeciones de que se trate a la ciudadanía como una herramienta económica. Si hay personas que tienen un historial de compromiso se evalúa de manera especial, pero no quiero decir que los que no saben de dónde vienen sus antepasados no lo merezcan”.