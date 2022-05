Vecinos de Tierras Argentinas reclamaron por la falta de servicios: “No podemos seguir viviendo así”

Vecinos y vecinas del barrio Tierras Argentinas cortaron anoche en la ruta Ruta 3, a la altura de Rodovía, para reclamar por falta del servicio de energía eléctrica en el sector.

Claudia Pérez es una vecina del lugar y esta mañana conversó con el equipo del programa “Hoy También”, que se emite los sábados por La Brújula 24, y graficó la delicada situación.

En tal sentido, dijo que “es una sumatoria de problemas los que venimos teniendo, pero lo más importante hoy es la falta de luz. Tenemos una transformador chiquito para 12 manzanas y cuando oscurece la térmica empieza a saltar cada 10 minutos”.

“Si no va un vecino y la sube estamos sin luz toda la noche. Y eso es a diario”, comentó.

En ese mismo sentido, la mujer detalló que “no podemos tener nada enchufado, los chicos no se pueden hacer nebulizaciones, tampoco hay gas y la calefacción es muy complicada, porque o es eléctrica o con alguna salamandra”.

PIQUETE Y CORTE DE RUTA POR FALTA DE LUZ



Vecinos y vecinas de Tierras Argentinas cortan la ruta 3 a la altura de Rodovia en reclamo por falta del servicio de energía eléctrica. pic.twitter.com/pnx5us33jl — apepe (@apepe_bahia) May 27, 2022

Además, explicó que “ac´á no pedimos nada gratis, tenemos reclamos desde el 2015, ya tenemos los pilares y pedimos que nos den el servicio. No es que queremos vivir gratis, queremos los servicios. En verano no tenemos una gota de agua, en invierno sin luz, no se puede vivir así”.