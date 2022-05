Se incendiaron dos vehículos: un hombre sufrió quemaduras

Los servidores públicos debieron trabajar en el incendio de dos vehículos, los cuales ocurrieron durante la noche del miércoles.

El primero de los hechos se dio minutos antes de las 23, en Luiggi y Jorge Moore. Allí tomó fuego una camioneta Renault Kanggo, la cual quedó completamente destruida. Hasta ahora no trascendió cómo se habrían generado las llamas y se investiga si se trató de un hecho intencional.

En el lugar debió trabajar personal de la guardia de Defensa Civil, bomberos del Cuartel 6 de Septiembre y policía.

Por otra parte, el segundo caso se produjo sobre la medianoche en Zelarrayan al 1300. En el lugar se incendió un mini tractor que se utiliza para cortar pasto.

Cuando las llamas se iniciaron, el tractor estaba ubicado adentro de la caja de la camioneta de su dueño, por lo que el hombre sufrió quemaduras en sus manos y rostros cuando logró bajarlo de allí para que no fuera afectado el otro vehículo. A pesar de que fue atendido por una ambulancia del Same, no necesitó ser internado.

En este segundo caso también trabajó la guardia de Defensa Civil, además de bomberos del Cuartel Central y policía.