Esandi mano a mano con La Brújula 24: dio todos los detalles de cómo devolverán el dinero los concejales

El titular de la secretaría de Economía del municipio, Juan Ignacio Esandi, dialogó esta mañana con LA BRÚJULA 24 como consecuencia de la controversia generada por el pago de sueldos con excedentes a los concejales, algunos de ellos aún en funciones y otros que dejaron el recinto en diciembre del año pasado.

“Terminamos un proceso muy intenso porque nos comunicaron el fallo del Tribunal y teníamos que sentarnos con los ex concejales para plantearles que no había otra alternativa que la restitución de fondo. Desde el 3 de mayo comenzamos con el proceso que tiene su complejidad porque cada situación es particular. Hablé individualmente con cada edil y todos comprendieron el error involuntario”, enfatizó Esandi, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, resaltó: “Son procesos, rutinas que se venían haciendo y no se modificaron por un cambio en la legislación que no fue advertido. Esto generó una dificultad, en lo personal uno hace tres mil liquidaciones con una masa salarial muy alta. Estamos hablando de un 2% de la dieta mensual y eso generó un monto significativo. Esta es una organización muy grande y las fallas pueden suceder porque somos humanos y para eso existen las auditorías para corregirlas”.

“Muchas cosas funcionan por inercia y este es un caso testigo. Históricamente se pagó el 3% y la legislación cambió, bajándole a 1% y no se corrigió. El tema no advertido es que los concejales no están incluidos en el personal de planta. Cuando vamos a exigirle a una persona que no está en funciones, debemos tener los elementos de respaldo. Ninguno de los implicados mostró resistencia, todos dieron una respuesta altamente satisfactoria, más allá del color político”, sostuvo el funcionario comunal, en otro tramo de la entrevista radial.

Respecto al procedimiento, explicó que “el Tribunal nos pide arbitrar los medios e informar antes del 31 de mayo cómo será la restitución de los fondos. Todo el dinero será devuelto durante el mes de junio, más allá de que no todas las situaciones son iguales, porque algunos tienen más posibilidades que otros. No quiero entrar a hacer evaluaciones personales, pero todos mostraron predisposición para resolver esto lo antes posible”.

“Ninguno planteó la posibilidad de judicializar la devolución, todos entendieron que fue un error, hubo un pago en exceso y comprendieron que eran fondos que no les correspondían y debían devolverlo. Hay dos opciones, la mayoría optaron por hacer la transferencia, pero también se puede retener el excedente en las próxima liquidación salarial. Entendemos que el Tribunal nos está diciendo que si se restituyen los fondos, el tema está cerrado, entendiendo que fue un error administrativo”, agregó.

En el tramo final, Esandi reconoció: “No renegamos de la responsabilidad cuando asumimos un cargo, es imposible controlar a semejante maquinaria compuesta por tantas personas. Damos la cara como corresponde, no podría decir si un concejal notó que estaba cobrando de más y no dijo nada. Cada situación particular responde a liquidaciones individuales, no creo que se hayan quedado callados cuando recibían sus haberes, estamos hablando de un 2% de diferencia en este error”.

“Cuando recibimos el fallo fuimos a corroborarlo uno por uno al área de Capital Humano, tomamos una medida inmediata preventiva en 2021 con la liquidación al 1% de antigüedad y constituimos un fondo de reserva a la espera del fallo. Eso evitó un problema más grave. Ahora acordaremos con los concejales la devolución, el Tribunal es el que define el monto de dinero”, finalizó el licenciado en Economía.

El comunicado de la comuna

Como es de público conocimiento, a fines del año 2020 el Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) advirtió al Ejecutivo municipal que hubo un error en las liquidaciones de antigüedades de los concejales, por lo que inmediatamente se procedió a corregir las mismas a partir del año 2021.

El HTC, en su última evaluación del cierre señaló que el ajuste debía incluir las liquidaciones del año 2020 y, por lo tanto, quedaba en suspenso hasta tanto se arbitren los medios para la restitución de los fondos erróneamente liquidados al 3 por ciento.

Desde la Secretaría de Economía se realizó el contacto correspondiente con los 24 concejales involucrados para explicar lo sucedido y firmar un “reconocimiento de deuda y convenio de pago”, que debe ser remitido al organismo provincial antes del 31 de Mayo.

El “reconocimiento de deuda y convenio de pago” es un documento elaborado por el Ejecutivo que explica el “pago indebido” y compromete a cada concejal a cancelar dicha obligación.

La devolución del dinero se efectuará en un pago. Aquellos que aún se encuentren trabajando bajo la órbita de la administración municipal, podrán hacerlo través de la retención automática del monto indicado en la próxima liquidación de haberes, o bien realizando una transferencia bancaria a una cuenta del Municipio. Esta última modalidad es la única opción de devolución para quienes hoy no trabajan en la administración municipal.