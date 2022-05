Asaltan a una pareja de adultos mayores en una vereda del barrio Latino

Una pareja de personas mayores sufrió un robo a mano armada la noche de este jueves en una vereda de las calles del barrio Latino. Ninguno de los dos resultó lesionado, pero la mujer tuvo que ser atendida por una crisis nerviosa.

Fuentes policiales indicaron que un hombre encapuchado los interceptó en Estomba al 3000 y luego de amenazarlos con un arma de fuego les sustrajo unos $4.000.

Las víctimas fueron un hombre de 63 años y una mujer de 75 años, quien requirió ser atendida por una ambulancia de SAME, pues el mal rato le causó una crisis nerviosa, no obstante, no hubo necesidad de trasladarla a un centro médico.