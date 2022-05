Lautaro: lágrimas de bronca pero su temporada más goleadora

La imagen final es esa. Lautaro Martínez lleno de bronca y con lágrimas de impotencia porque no hubo batacazo y el Milan se consagró en la Serie A. Ese subcampeonato le dolió mucho al Toro que lo sintió personal. La sensación de todo el Inter fue que el torneo lo perdieron ellos en el partido vs. Bologna que ganaban, se lo dieron vuelta con un blooper y desperdiciaron la chance de ser líderes.

Este sábado, el Inter le ganó 3-0 a la Sampdoria pero no le alcanzó. El Rossonero estaba 3-0 en el entretiempo vs. Sassuolo y ya no había chances. En el ST llegaron los goles de Ivan Perisic y el doblete de Joaquín Correa que fue titular. El Toro (jugó los 90 minutos) tuvo sus oportunidades pero esta vez no se le. Y pese al reconocimiento final de los tifosi con el equipo, se fue bajoneado.

Calentura aparte, para Lautaro la campaña 2021/22 es muy positiva. Finalizó con 25 goles en 49 partidos, su cifra más alta en cuatro años en Italia. Convirtió 21 por Serie A, uno en Champions, dos en la Copa Italia y otro más en la Supercopa de Italia. En todas las competencias y las últimas dos fueron importantes porque valieron los títulos ganados por el equipo de Simone Inzaghi.

Siempre gentil para hablar después de cada partido del Nerazzurro, esta vez el ex Racing eligió un lógico silencio. Ahora llega el receso y los rumores que se hablaron en los últimos meses de una posible salida al Manchester United o al Atlético de Madrid como ya se mencionó. En octubre del año pasado el argentino renovó su vínculo hasta 2026, demostrando la buena relación que hay con el club.

También dependerá mucho del mercado que haga el Inter. Un jugador como Ivan Perisic finaliza contrato, y las salidas de recambios como Arturo Vidal y Alexis Sánchez son muy probables. En ese sentido, el nombre que suena con fuerza es el de Paulo Dybala, nada menos y tras quedar libre de la Juventus. El gran sueño interista ¿para hacer dupla con Lautaro? Por lo pronto, deberán pagar a Joaquín Correa que había llegado a préstamo de la Lazio pero con opción de compra obligatoria.

MILITO A LA VISTA

Con el Príncipe, cuando fue a visitarlo a Milán. Tiene 74 goles, a uno de los 75 del ídolo.

En caso de que no haya sorpresas y continúe en Italia, Martínez tendrá a tiro una linda marca para la 2022/23: alcanzar los goles que hizo Diego Milito. El Toro suma 74 en 181 partidos y está a solamente un grito de igualar los 75 de su ex compañero e ídolo total Nerazzurro como los 75 que metió el Príncipe (en 171 PJ). El delantero de 24 años ya es uno de los más queridos por los tifosi.

AHORA, LA SELECCIÓN

Goleador de la era Scaloni, con 19 (REUTERS).

Para olvidar este final, el martes el cuerpo técnico de la Selección lo espera en Bilbao, donde Argentina hará la preparación de cara a la Finalissima contra Italia, el 1° de junio en Wembley. Un objetivo importante porque valdrá un título oficial y porque es una prueba contra un europeo antes del Mundial. Lindo objetivo para el Toro, goleador de la era Scaloni con 19 gritos y ninguno a un seleccionado UEFA.

