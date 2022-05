Conductor borracho asegura que estaba estacionado cuando lo abordó el agente de tránsito

Nicolás Majnach, conductor de la camioneta que atropelló a un inspector de tránsito durante la madrugada del sábado en Perú al 400 durante un operativo, dio su versión de lo sucedido y afirmó que no venía circulando cuando fue interceptado por Daniel Alberto Cano, quien sufrió heridas en el frenético intento de huida.

“Le quiero pedir mil disculpas, no tuve intención. Estaba mareado, me asusté y no sabía lo que estaba haciendo. Cuando me dijeron que se iban a llevar el vehículo, lo puse en marcha, el guardia de seguridad se me tiró adentro y pisé el acelerador, avanzando dos metros. Fue un momento en el que la mente se me puso en blanco”, resaltó Majnach, en LA BRÚJULA 24.

Y reiteró su arrepentimiento en su charla con el periodista Germán Sasso: “Pido perdón, cuando vi a la persona con la mitad del cuerpo dentro del vehículo me asusté. Fui a la estación de servicio a tomar agua y orinar, compré también un jugo, volví, subí a la camioneta, me hicieron el segundo control que dio positivo y fue cuando se desencadenó la situación”.

“Hacía frío, por eso subí a la camioneta, nadie me dijo nada. Venía de un cumpleaños de mitad de cuadra, donde había bebido alcohol, en especial cerveza. Cuando quise salir en la camioneta, me sentí mareado, hice unos pocos metros, me estacioné se acercaron mis amigos a preguntarme qué me pasaba y les dije que me iba a quedar unos minutos esperando a sentirme mejor”, aseguró, marcando una diferencia con la versión oficial.

Y prosiguió con su relato: “Ahí fue que vino el de la Guardia Urbana a hacerme el control de alcoholemia, justo cuando tenía el teléfono celular en la mano para llamar así me venían a buscar. Al inspector no lo atropellé, se me tiró adentro del vehículo y me asusté, por eso la reacción. Es cierto que puse las llaves para poner en contacto la camioneta, saqué el freno de mano, enderecé la dirección y cuando me manoteó el volante, di marcha del susto”.

“Pido disculpas si lo lastimé, él mismo me entregó la tarjeta verde, no lo vi golpeado. La ambulancia lo atendió en el lugar y le pedí perdón en el momento. Los efectivos policiales me sacaron del vehículo, me revisaron, yo podía mantenerme en pie, a tal punto que me fui caminando”, añadió.

Al cierre, Majnach reconoció: “Tomé mucha cerveza, debo reconocerlo, por eso transité pocos metros hasta que estacioné. Me colocaron contra la pared y me explicaron que si el inspector tenía alguna lesión iba a quedar detenido. Me dijeron que me podía ir y caminé hasta mi casa. No fue en el marco de un operativo”.