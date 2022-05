Concejala cuestionó el sticker del censo y sindicalista le dijo que tiene pocas neuronas

Valeria Rodríguez, concejala de Avanza Libertad, y Sergio Zaninelli, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur, protagonizaron un muy picante cruce en vivo en el programa “Bahía Hoy”, emitido por La Brújula 24.

Todo había comenzado en las redes sociales luego de una publicación efectuada por la edil, que rápidamente se volvió viral. Se quejó por la calcomanía que le colocaron en la puerta de su vivienda luego del censo del pasado miércoles. Y no se la dejaron pasar.

“No a que marquen las casas. Hubo varios aspectos del censo que no comparto, aún así completé formulario digital semi anónimo. ¿Pero marcar las casas? Una vigilancia innecesaria que me produjo fuerte rechazo”, señaló la funcionaria en su cuenta de Twitter.

NO A QUE MARQUEN LAS CASAS. Hubo varios aspectos del censo que no comparto, aún así completé formulario digital semi anónimo. Pero MARCAR las casas? Una vigilancia innecesaria que me produjo fuerte rechazo. @AvanzaLibertad_ @AvanzaBahia @jlespert @luisrosalesARG pic.twitter.com/I4Jkp6UFi7 — VALERIA RODRIGUEZ. (@rodriguezvaleok) May 18, 2022

Y las respuestas fueron de toda índole. Por ejemplo la del sindicalista, que directamente cuestionó la inteligencia de la referente de Espert en la ciudad. “¿Lo de semi anónimo se asemeja a media embarazada? (demasiados rulos para tan poca neurona)”, apuntó.

“No dije que era una forma de vigilarnos, dije que al salir de mi casa vi el sticker y me produjo rechazo la vigilancia innecesaria, es tal cual la expresión, de acuerdo a lo que tengo entendido y considero a los efectos de cómo estaba hecho el censo. Creo que no se justificaba la marca. No digo que pone en riesgo a la vivienda, quiero decir que eso era una vigilancia innecesaria con respecto al censo que era para obtener información, lo que importaba era lo que se completaba en las planillas”, dijo Rodríguez.

Y agregó: “Solo hice una manifestación, me causó rechazo, el método no tenía por qué tener la casa marcada. Siento que vivimos en un sistema de excesivo control, excesivos encierros y poca libertad. A las claras están unas expresiones muy violentas que vimos”

A su tiempo, Zaninelli remarcó que “las redes son instancias de bastante crueldad, entonces hay que tener cuidado con lo que se publica. Creo que Valeria recibió duro y parejo en cuanto a los comentarios. A mí me llamó la atención porque tengo una amiga de Tucumán que la retuiteó y cuestionó duramente. Me sigue llamando la atención que no pueda explicar por qué es nocivo que te peguen la estampilla del censo en tu casa”.

Rodríguez luego recogió el guante y manifestó que “a mi me llama la atención que haya gente dormida frente a comportamientos tan invasivos que cotidianamente tenemos en la vida privada. Se expresan los que se expresan en las redes, pero también lo hace otra gente y las calificaciones no son en ese mismo tenor. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con Zaninelli, sé bastante de comunicación y en todo caso el que no quiera entender que no lo haga, no es responsabilidad mía”.

Y Zaninelli apuntó: “Ella está desnudando otro problema que puede ser, no digo que se haya censado a la totalidad de la población, pero no es lo que escribió. Un censo hay que hacerlo invadiendo un poco la privacidad justamente para hablar con la gente, es la única forma conocida. Ella escribió otra cosa, que sigue siendo inexplicable. Y recibió una andanada de ironías y descalificaciones que tienen que ver con lo que dijo. Lo de semianónimo que escribió también es absurdo. Las redes sociales son crueles, hay que tener cuidado”.