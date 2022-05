Nicolás, amigo de la víctima del crimen de Cabildo: “Matías era muy confianzudo”

Nicolás era uno de los mejores amigos de Juan Matías Pereyra, el hombre de 43 años años que fue asesinado a golpes en un campo de Cabildo. Silvio Miguel Ángel Lezcano fue detenido tras ser hallado con el automóvil de la víctima en su poder. Inicialmente lo acusan de encubrimiento pero, para los investigadores policiales, sería el autor del homicidio.

“Trabajamos juntos en el campo, era una persona excelente, un amigo, un hermano mayor. Me dejó conmocionado todo lo que ocurrió”, expresó en diálogo con “Nunca es tarde”, el programa que se emite por La Brújula 24.

Nicolás recordó que Pereyra estuvo en su casa, compartiendo un encuentro en familia, el pasado 23 de marzo.

“No lo puedo creer. Él no era de ponerse en pedo. No me explico qué pudo haber pasado. Tenés que tener mucho odio para hacerle lo que le hicieron”, acotó.

Según contó en la charla con este medio, Juan Matías había nacido en General Belgrano. “Trabajó en el tambo, compraron un campo y se vinieron para acá (San Antonio Oeste) en 2012”, precisó.

Los restos de Pereyra, que tiene cuatro hermanos y a su papá, recibieron sepultura en esa ciudad rionegrina.

“Matías era muy amigable, confianzudo. Cuando vi el video que publicaron ustedes, no me llamó la atención que le diera el volante (a Silvio Lezcano). A mi esposa yo le digo que Matías era así. No tenía ningún problema con nadie y se brindaba así, por entero”, amplió.

Nicolás aseveró que Pereyra era de llevar un pasar sencillo.

“Vivía el día a día, no era de ahorrar. Le gustaba mucho la jineteada y había sido jurado en Maquinchao. Por eso habíamos estado almorzando juntos”, dijo.

Finalmente, manifestó que esperaba que se llegue a el o los culpables del asesinato.

“No tenemos mucha justicia en la Argentina, pero ojalá se sepa qué pasó”, finalizó.