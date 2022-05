Riquelme bancó fuerte a Villa: elogios en medio de una nueva denuncia

Juan Román Riquelme habló después de la clasificación de Boca a la final de la Copa de la Liga Profesional y en una extensa entrevista se refirió a Sebastián Villa, aunque no hizo ninguna referencia a la denuncia que le hicieron al delantero colombiano por presunto abuso sexual e intento de homicidio.

“La verdad es que como profesional con ese chico nos tenemos que sacar el sombrero, después lo que pasa fuera de la cancha es otro tema”, fue la única referencia que hizo Riquelme sobre el nuevo conflicto que atraviesa a Villa, al quien llenó de elogios durante la entrevista con ESPN.

“Desde que llegó al club no tentemos más que palabras de agradecimiento. Lleva dos años y medio y no se tiró nunca en la camilla, no lo han atendido nunca, nunca le dolió nada, no ha dejado de entrenar un solo día… La verdad es que como profesional con ese chico nos tenemos que sacar el sombrero, después lo que pasa fuera de la cancha es otro tema. Pero es una maravilla tener a un jugador que durante dos años y medio no te faltó a un solo entrenamiento”, afirmó Román.

“Es un atleta, se lo ve tranquilo, disfrutar, nos está ayudando mucho y su crecimiento depende solo de él. Va a hacer cada día más diferencia, depende solo de él y estamos contentos de tenerlo en nuestro club”, agregó.

El conflicto de Villa con Boca: viaje a Colombia y varios días sin entrenar

La declaración de Riquelme llamó la atención porque Villa no solo que sí faltó a entrenar, sino que el año pasado decidió irse a Colombia en medio de un conflicto con Boca porque no lo vendían.

En agosto de 2021, Villa, quien estuvo más de una semana sin ir a entrenar, viajó a su país para estar con su familia mientras esperaba que se concretara una venta. Es más, el delantero se había despedido de sus compañeros y le pidió al Consejo de Fútbol que acepte una oferta.

En ese momento, Brujas de Bélgica tenía intenciones de llevárselo, aunque la oferta no había sido fue suficiente para la dirigencia del Xeneize. En este contexto, Villa se plantó y más allá de que Boca lo intimó para que se presentara a entrenar, el futbolista voló a su país.

Más elogios de Riquelme a Villa

Además de la valoración de Villa como profesional, el ídolo y vicepresidente de Boca se refirió a la actualidad futbolística del atacante colombiano y dio una categórica definición.

“Villa sigue demostrando que es el mejor jugador del fútbol argentino. Lo dijimos hace dos años, es el más desequilibrante y el más importante. Si no hace el gol, asiste para que lo hagan. Se lo ve muy tranquilo y muy bien”, aseguró Riquelme en diálogo con ESPN.

