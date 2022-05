Rodolfo Lopes: “Estoy shockeado, es una gran pérdida para el mundo jurídico”

El exintendente bahiense Rodolfo Lopes expresó su estupor por la muerte Juan José Lossino, quien en 2006 se convirtiera en su abogado en el marco de una causa que derivó en su posterior destitución. Con el transcurrir de los años, quien fuera jefe comunal fue sobreseído.

“Me enteré anoche muy tarde, una situación totalmente inesperada, habrá que ver si fue un homicidio, qué pasó, hay mucho por investigar. Es algo muy shockeante, un tipo joven y con un futuro muy grande. Una persona muy prometedora”, sostuvo Lopes, en LA BRÚJULA 24.

Además, en su charla con el periodista Germán Sasso recordó que “lo conocí cuando tuve aquel inconveniente y acudí a su estudio de abogados por intermedio de un amigo que me lo recomendó. Cuando vino, sabía que había mucha política detrás y me dijo que había sido radical y concejal en La Plata en 1983, pero que me iba a defender más allá de las diferencias ideológicas”.

“Cuando falleció su socio, él quedó a cargo del estudio y la causa, hasta que quedó la sentencia firme pasaron 15 años, por eso hablamos muchísimo. Estoy shockeado y conmovido. Era una persona muy conocida en La Plata porque su estudio era muy importante”, aclaró, en otro segmento de la entrevista radial.

El exintendente consideró que Lossino “había sido abogado penalista en otras causas muy pesadas, no quiero con esto inferir nada, pero son personas que están sometidas a un determinado riesgo por su espacio en la Justicia”.

“Se habla de lesiones infringidas, es muy difícil por lo que uno conoce en medicina legal, que alguien se quite la vida con múltiples heridas y más con un elemento cortante porque hay que lastimar en lugares del cuerpo muy precisos en la región inguinal o del cuello. El suicidio se suele observar con procesos más bruscos, ya sea por ahorcamiento, armas de fuego o precipitarse desde determinada altura”, recalcó, mostrando cierto escepticismo sobre las primeras hipótesis.

Consultado respecto al vínculo entre ambos, reflejó que “la última vez que hablé con él fue cuando me anunció el sobreseimiento definitivo, a partir del fallo de Cámara de Casación, venciendo los tiempos de apelación por parte del fiscal. Ahí me comentó que me iban a notificar, esa fue la última conversación, hace un año aproximadamente. Dios quiera que se esclarezca, es una pérdida importante para el mundo jurídico”.

“A mi me tocó conocerlo casi con una amistad porque los tiempos procesales se extendieron, éramos muy cercanos. Cuando pasaba mucho tiempo sin saber uno del otro nos llamábamos y no dejaba de ocuparse de la causa pese al transcurrir de los años”, cerró Lópes.