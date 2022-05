Landriscina recordó a Favaloro y reflexionó: “Nadie habla de la patria”

“Estaba enamorado de la patria como yo”, dijo el humorista Luis Landriscina al recordar al médico y amigo personal René Favaloro. En ese sentido, el cuentista se refirió a la situación actual del país.

Durante una entrevista en el programa Solo Una Vuelta Más de TN, Landriscina habló de su relación con Favaloro y destacó que su principal punto de conexión era “la patria”. “A él le dolía la patria igual que a mí”, manifestó. Además, definió al médico como “el mejor amigo de todos, por su austeridad y su humildad”.

Por esto mismo, expresó que le duele cuando ve que “nadie habla de la patria y que tampoco se le cuenta a los chicos la historia de la sangre que costó esta patria”.

De esta manera, criticó la falta de conocimiento sobre los orígenes del país y aclaró que la nación se creó “con hombres que no están en los bronces, pero que ayudaron a San Martín y a Belgrano”.

“Favaloro me hablaba de Lamadrid y me contaba por qué y yo me ilustraba con él a veces”, relató Landriscina. Así, emocionado concluyó que el reconocido cardiólogo es el amigo que “más extraña” y “el hombre que más falta le está haciendo al país”.

En relación con defender la cultura del país, Landriscini se autodefinió como “un narrador de usos y costumbres”. “Yo soy uno de los pocos tipos que no tiene apuro para hacer reír, yo narro”, explicó el humorista que alcanza miles de reproducciones en YouTube.

De esta manera, Landriscina expresó que “hay un desafío no confesado entre el que escucha y el que cuenta”. “Uno piensa que sabe cómo termina y no. Por eso se alegra cuando pierde, porque el humor es sorpresa”, consideró.

Así, el humorista reflexionó sobre su toda su carrera y cerró: “Un chiste es ‘un tipo le dijo al otro’. En cambio, en mis cuentos, el tipo tiene nombre y está casado. Le doy un relato, un significado”.

Fuente: Perfil