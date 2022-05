Se separaron Tinelli y Valdés tras 9 años y un hijo en común

La de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés fue una historia de amor intensa e inolvidable y vale la pena preguntarse si podría haber sido de otra manera. Un comienzo explosivo, un escenario de acercamientos y distancias y un momento cúlmine con la llegada de su hijo Lorenzo. Este martes, Teleshow pudo saber que la relación entre el conductor y la empresaria había llegado a su fin, en buenos términos y sin daños más allá de los que provoca la tristeza del amor cuando se termina. Aunque a juzgar por los vaivenes que pasaron en estos nueve años, nadie, ni siquiera ellos mismos, puede asegurar si es definitivo.

Promediaba el 2012 cuando los primeros rumores sacudieron las alarmas del mundo del espectáculo. Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés estarían iniciando un romance, era lo que se escuchaba en los pasillos y las redacciones, pero nadie quería animarse a darle demasiado crédito. Había una tentación a la desconfianza, a que se tratara de un rumor de tantos que envolvían a quien se había convertido en uno de los solteros más codiciados de la farándula. Por otro lado, muchos veían como una traición que Tinelli se fijara en la ex esposa de Sebastián Ortega, quien había sido uno de sus socios y con quien había tenido una relación profesional muy cercana.

Con el correr de los años, y con otra perspectiva de género, Guillermina dio su versión de los comienzos de la relación. Fue durante su visita el año pasado a Los Mammones, cuando contó que una amiga le presentó a Marcelo, a quien no conocía más allá de algún encuentro ocasional. “A Marcelo lo había cruzado en dos o tres eventos. Estuvo siempre el tema de ‘la mujer del amigo’ como si la mujer fuera de alguien”, reflexionó la necochense. “Yo no era la mujer de nadie, quizás si lo decía hace ocho años, decían ‘¿qué dice? No entiendo’. Pero hoy las mujeres estamos con todos los radares prendidos”, analizó a la distancia.

Pero en aquel entonces la opinión pública se hizo eco de la palabra traición y la pareja atravesó la primera turbulencia ni bien había empezado. Incluso el propio Ortega, que para entonces ya estaba en pareja con la modelo Ivana Figueiras, manifestó públicamente su molestia por la situación. “Estuve enojado y dolido, pero ya pasó”, señaló al poco tiempo. Sin embargo, en la mencionada entrevista con Jey, Valdés dejó en claro su postura acerca del estado de situación de aquellos comienzos: “Una relación de amistad no era. No habíamos compartido un bautismo, ni un cumpleaños. No había venido a mi casa”, enfatizó.

