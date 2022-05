“Estoy disconforme con el jurado”, dijo la joven prendida fuego por su pareja

Cintia García habló esta mañana con LA BRÚJULA 24, el día después de que se conozca el veredicto del jurado en el marco del juicio contra Maximiliano Cayuñir. Si bien lo hallaron culpable del delito de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, los miembros del mismo entendieron que no hubo una intención homicida. En el hecho ocurrido en 2020, sufrió quemaduras en su cuerpo.

“Estoy disconforme con la resolución. No era lo que esperaba, solo me consuela que haya sido declarado culpable. Si bien las lesiones no fueron graves, se trató de un intento de femicidio. Entró al juicio riéndose, al igual que su familia. Se ponía el barbijo para taparse la boca”, mencionó la joven, en el programa “Vive Cada Día”.

Y añadió: “La Policía Científica fue muy clara al confirmar que mis quemaduras no son compatibles con el fuego que según dice él que se inició en el colchón. Aún estoy con tratamiento psicológico porque me cuesta mucho salir adelante, pero encuentro fuerzas en mis hijos”.

“Tengo cicatrices en el tórax, brazos y manchas en una mano. Las secuelas que tengo en el tobillo fueron por otro episodio anterior”, resaltó, al tiempo que agregó: “No esperaba que el jurado dictamine que sean lesiones graves y no tentativa de homicidio porque ahora le pueden aplicar entre tres y diez años de prisión”.

“Por lo menos por ahora no me lo voy a encontrar, pero no dejo de pensar en el día que salga de la cárcel. En este tiempo me ha molestado en las redes sociales, con cuentas truchas de Facebook en las que me mandaba mensajes preguntando por las nenas y cómo estaba yo. Luego lo bloquee. No quisiera verlo nunca más. Ayer me puse muy nerviosa de tenerlo enfrente, no podía hablar”, cerró García.

La próxima semana será la audiencia de cesura, en la que se va a imponer la pena.