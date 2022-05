Día Mundial de la Masturbación: mitos y verdades del autoerotismo

La masturbación “es algo que forma parte de la sexualidad humana y es parte de algo que quizás debería enseñarse. Pero ni siquiera les hemos enseñado a nuestros hijos los conceptos básicos. Y siento que hemos intentado la ignorancia durante mucho tiempo y es hora de que intentemos la educación”. Su afirmación generó un gran revuelo y, sumado a otras posiciones progresistas de la médica, que defendía la legalización del aborto y de las drogas, llevó a que Clinton le pidiera la renuncia unos meses más tarde.

Por entonces, la prestigiosa revista científica The Lancet tomó una postura pública a favor de Elders y su posición a favor de la masturbación con un artículo donde exaltó a la médica que “entrará en la historia como una pediatra reconocida y una ministra con coraje que ha sido rechazada por haber dicho la verdad”. “Hace tiempo que la masturbación, que constituye la práctica sexual más segura, es evocada de manera abierta como una parte importante del comportamiento sexual humano”, destacó la publicación.

Los dichos de Elders aquel 7 de mayo de 1994 fueron recogidos rápidamente por la empresa fabricante de juguetes sexuales Good Vibrations que impulsó la institución del Día Mundial para homenajear a Elders por haberse atrevido a plantear abiertamente un tema tabú.

Los especialistas coinciden en destacar los beneficios del autoplacer. Existen estudios científicos que han demostrado que es saludable tanto para hombres como para mujeres. Se han hallado aspectos positivos como la mejora del sistema inmunológico y de la calidad del sueño. Incluso, en el caso de los hombres, se le atribuye una incidencia en la disminución del riesgo de contraer cáncer de próstata. Puede ser una práctica solitaria o puede hacerse en pareja. El erotismo homosexual, tanto femenino como masculino, la incluye como una variante más del encuentro íntimo.

La masturbación, que generalmente conduce al orgasmo, ayuda a la relajación, mejora el estado de ánimo, la circulación y el sueño. Lleva el flujo sanguíneo a los genitales, manteniendo sanos los órganos sexuales de hombres y mujeres. Las mujeres disfrutarán de menos atrofia vaginal y una mejor lubricación, especialmente durante la perimenopausia y la menopausia y los hombres de erecciones frecuentes que ayudan a mantener erecciones fuertes.

La masturbación aún no se ha liberado de su carácter de tabú en numerosas culturas y se la ha rodeado de mitos populares. Estas son algunas de las historias imaginarias que la rodean.

-Que genera infertilidad

-Que causa impotencia

-Que crecen pelos en la palma de la mano

-Que genera disfunción eréctil

-Que causa ceguera

-Que provoca enfermedades mentales

-Que causa debilidad física

Pero los prejuicios y mitos en torno del acto erótico individual han comenzado a caer en los últimos años. Aunque se trata de espacios, por el momento, exclusivamente masculinos, así lo demuestra, por ejemplo, el surgimiento de los llamados Jack off club, que en español se traduce como “clubes de la masturbación”. Se trata de espacios donde hombres acuden para masturbarse, ya sea como autosatisfacción, o bien, como un acto compartido. Sin importar la orientación sexual de los asistentes o las historias que se acumulan en estos ámbitos, lo cierto es que comenzaron a ganar terreno en todo el mundo. Hasta momento hay 18 establecimientos de este estilo en Estados Unidos, 2 en Australia, 2 en Canadá, 1 en Reino Unido y el último, recientemente inaugurado, en Madrid, según enumera la web The Bator Blog, un sitio especializado en esta práctica. Pese a que la mayoría de los miembros de estos clubes se autodefinen como homosexuales, quienes son parte de estos grupos afirman que existe un número importante de heterosexuales. Aunque todos aclaran, sea en el idioma que sea, que no existen esas clases de preguntas ante quien busque sumarse a estos comportamientos.

Fuente: Infobae