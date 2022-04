La furia de Rocío Marengo ante los rumores de un romance

La relación de Rocío Marengo con Eduardo Fort se encaminó luego de largos meses de enojo. Debido a que la mediática quiere ser madre y el hermano de Ricky ya no quiere atravesar esa etapa, comenzaron fuertes diferencias que casi llevan a la separación.

Pero luego de pensarlo y analizarlo, Rocío tomó la decisión de ser mamá mediante la utilización de otros tratamientos que ofrece la medicina. Con esto, Fort se mostró dispuesto a acompañarla y todo parece haber vuelto nuevamente a la paz.

Aunque una polémica se volvió desatar en torno a la conductora y es sobre su supuesto affaire con Kiko Rivera, reconocido cantante e hijo de Isabel Pantoja. Este encuentro habría sucedido mientras ella trabajaba en Chile, dónde es muy querida por el pueblo y el español fue invitado a su programa de televisión.

Al tratarse de un escándalo internacional, Intrusos no dudó en realizar un informe y opinar sobre lo sucedido. Cabe señalar que Kiko es un hombre casado y que junto a Irene Rojas, con quien está desde 2014, tuvo dos hijas.

En conexión con un móvil de Antena 3 un programa de España, Florencia de la V, conductora de Intrusos, comenzó a bromear sobre este revuelo que se generó con Rocío, pero esto no le gustó nada. Incluso le mandó un mensaje a uno de los periodistas para desatar su ira.

“Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? Soy Rocío Marengo. Quería comentarte que estoy al tanto de lo que se habló hoy”, comenzó diciendo la modelo en una tono muy serio a Gonzalo Vázquez.

Y en esa misma línea, agregó: “Sé perfectamente lo que se dijo, me parece una falta de respeto, tanto de ustedes como de los periodistas españoles, haberse reído de una historia en la que han sacado de contexto frases”.

Pero esto no fue todo lo que dijo y para finalizar Marengo arremetió sin pudor contra aquellos que se burlaron. “Si son tan amiguitos les recomiendo que se busquen un abogado, porque voy a iniciar acciones legales a cada una de las personas que se rió y que está difamando y ensuciando una linda historia. No tengo nada para agregar. Piensen lo que quieran, si me acosté o no, a esta altura, ya es mi problema”, sentenció muy enojada.

Fuente: LB24 / Contexto.