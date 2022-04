Duhalde reveló que estuvo al borde de la muerte: “Casi me voy al tacho”

El expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde, reveló este martes que estuvo cerca de la muerte como consecuencia de ingerir un medicamento. “Casi me voy al tacho”, afirmó.

“Tuve un problemita con un medicamento que me dieron. La pase bastante mal por culpa mía que nunca tuve un médico de cabecera, y no sé ni qué médico me lo dio. Casi me manda al tacho”, confesó Duhalde en una breve charla con Eduardo Feinmann por Radio Mitre.

“Pero era el remedio, ya me lo cambiaron”, confirmó el exmandatario, de 80 años, mientras continúa con su recuperación.

Siempre activo y con fuertes declaraciones contra el gobierno en los últimos tiempos, Duhalde prefirió opinar sobre la actualidad del país al menos hasta que esté en óptimo estado de salud.

Fuente: Diario Popular