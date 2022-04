“Pasa el tiempo, pero el dolor es inmenso”

Mónica Cid, madre de Micaela Ortega –hoy se cumplen 6 años de su asesinato– lamentó esta mañana en La Brújula 24 que “sigue pasando el tiempo, pero el dolor es inmenso”.

“Hace 6 años que venimos luchando. Junto a la comisión y las nenas de patín teníamos ganas de hacer otro mural. Yo les propuse que en vez de estar todas tristes hagamos una jornada de prevención. Hoy Mica, más allá del dolor, es ley”, indicó en el programa “Hoy También”. La actividad está prevista para las 14 en el Parque Noroeste.

Y agregó: “Les gustó mucho la idea. Hoy vamos a estar mostrando cómo se trabaja en el Observatorio y entregando folletos. El mural será diferente, porque queremos tratar de convertir el dolor y mejor sería la transformación, representarlo con una mariposa”.

“Hay gente que todavía no sabe lo que es el grooming, incluso de acá de Bahía, y eso me desespera bastante. Por eso decidimos llevar adelante esta jornada. De todos modos, ya se entendió que es un delito y que se denuncia, vamos casi por el camino, la fiscalía está desbordada de casos”, consideró.

A modo de análisis, Mónica señaló que “creo que la pandemia empeoró un poco las cosas porque el encierro hizo que muchos chicos perdieran el contacto con el exterior, con sus amigos, solo pasaban tiempo con los virtuales. Todo el tiempo están saliendo cosas nuevas, ya Facebook pasó a ser algo viejo, para gente mayor, pero como padres tenemos que estar o tratar de estar a la par de ellos, ayudarlos y que no nos vuelva a pasar algo así por ignorantes”.

“Mi dolor es inmenso, no se puede imaginar, intento agarrarme de los afectos, de lo que tengo al lado. Es un día a día, hoy tengo todos los recuerdos vivos, pasen o no pasen los años. Me gustaría estar haciendo otra cosa y no lo que hago”, concluyó.