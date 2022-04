“No se cumple el protocolo creado para abordar el tema de los caballos sueltos”

En Bahía Blanca no se está aplicando el protocolo diseñado para abordar el tema de los caballos sueltos en la vía pública que recurrentemente ocasionan accidentes, como el ocurrido a principios de mes en la vía Punta Alta- Bahía Blanca, aseguró Mariana Sierra del Movimiento Argentino de Protección Animal (MAPA).

“Es un problema de larga data, siempre resurge la temática cuando se produce un accidente, que claramente van a seguir repitiéndose”, comentó en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

Sierra participó este lunes en la reunión quincenal de la mesa de abordaje de problemática animal, donde se trató el tema y se concluyó que se necesita una reunión para que “aquellos que conocen realmente” sobre el asunto y que deben estar involucrados para poner en práctica el protocolo diseñado.

“Hace 15 días una tratilla de 15 equinos estaban sueltos en la Ruta 3 y no pasó una tragedia por causalidad, lo remarcamos todo el tiempo, pero si no se arbitran medidas, no va a ser un accidente, porque por una cuestión de probabilidades va a suceder y en algún momento se va a cobrar la vida de una personas y allí vamos a hablar en otros términos”, advirtió.

Sierra detalló que la mesa es un avance grande, pero que allí se diseñó el protocolo sobre qué hacer con los caballos en la vía pública, quién debe intervenir, a dónde derivar, pero no se está aplicando.

“Me desespera que hayamos pregeniado un plan para evitar casos fatales y no se aplica, cuando haya una víctima fatal humana no quiero que me llamen a mi, sino a aquellos que debieron haber puesto en práctica ese protocolo”, afirmó.

En la reunión de este lunes participaron además del MAPA, Colegio de Abogados de Bahía Blanca, ABPA (Asociación Bahiense de Protección Animal), el Ministerio Público Fiscal; del Programa Adoptame; y la Dirección de Bienestar y Salud Animal del Municipio.