“Pensamos que el panorama tras el temporal iba a ser peor”, aseguran desde Políticas Sociales

La secretaria de Políticas Sociales, Vanina González, se refirió a la situación en Bahía luego de los inconvenientes que causó el temporal y a la asistencia que se le dio y continúa dando a distintas familias bahienses.

“La verdad pensamos que el panorama iba a ser peor, cuando tuvimos muchos evacuados y autoevacuados. Llevamos 35 intervenciones habitacionales pero muchas familias necesitaron abrigo y camas con colchones”, afirmó en diálogo con LA BRÚJULA 24.

“Además surgieron muchos temas de personas que estaban viviendo en un terreno que no es propio y estamos tratando de ayudarlos, porque sin papeles no podemos intervenir y los ayudamos a que se muden a otro lado. No se los deja en la calle, pero no avalamos la usurpación”, agregó en el programa Hoy También.

“Nosotros intervenimos con chapas y tirantes o bien con una ayuda económica”, sostuvo.

Luego se refirió a la falta del trabajo coordinado con Provincia e indicó que “la gente necesita tener un trabajo unificado, más allá del color político. La municipalidad invierte millones de pesos”.