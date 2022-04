Marengo bancó a Martita y Felipe Fort: “Fueron re agredidos y no se lo merecían”

A poco más de un mes y medio de la trágica muerte de Gustavo Martínez, Rocío Marengo habló como nunca de lo ocurrido y defendió con firmeza a Martita y Felipe Fort, fuertemente cuestionados por la familia directa de su entonces tutor legal.

“La familia de Gustavo Martínez quiere iniciar acciones legales”, le dijo el notero de Socios del Espectáculo a la bahiense, actual pareja de Eduardo Fort.

Sin dudarlo, Marengo respondió: “Cada uno está en su derecho de luchar por lo que quieren. No sé qué reclaman. La familia estará a disposición. Fue duro para toda la familia atravesar eso”.

“Hubo un mal manejo. Gente que se dejó llevar por las ganas de figurar. La tele tiene que tener un límite. Cuando muere una persona, no importa dar explicaciones, es un familiar”, agregó Rocío, luego de la presencia del sobrino de Martínez en los medios.

“Los chicos, siendo chicos, se tuvieron que hacer cargo de malas decisiones de gente grande. Fue horrible. Es gente que no tiene trato con los chicos. Se metieron porque hay cámaras”, amplió.

Parte del clan Fort por su relación de pareja con Eduardo, Rocío Marengo defendió a los hijos de Ricardo Fort de los cuestionamientos, especialmente a Felipe, quien a horas de la muerte de Gustavo habló con distancia y dureza de su extutor.

“Yo banco a Martita y a Felipe porque se tuvieron que bancar cosas que ellos no merecían, porque tuvieron que atravesar una situación horrible, como es el suicidio de su tutor. Es muy trágico lo que pasó”, expresó la mediática.

“Es horrible estar en la familia de Gustavo, o en la familia de Marta y Felipe. Los chicos fueron re agredidos y no se lo merecían porque ellos vivieron algo que no eligieron. No tenían ni 18 años. Como la familia no habla, atacan”, sentenció Marengo.

Fuente: Ciudad Noticias.