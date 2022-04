La patada brutal y preocupante lesión de Robert Rojas

La imagen duele con solo mirarla… Sobre el final del segundo tiempo, Robert Rojas debió abandonar el campo de juego en camilla: el paraguayo recibió una durísima patada de Marco Aldair Rodríguez, que le generó una fractura de tibia y peroné. El lateral salió de la cancha tomándose el rostro y provocó preocupación en sus compañeros y en Marcelo Gallardo, que se acercó para consolar al futbolista.

Faltaban apenas cuatro minutos para el cierre del partido, cuando se dio la desafortunada acción: el delantero peruano fue disputar la pelota y le dio una durísima patada, que le habría provocado una fractura de tibia a Rojas. Rodríguez, frustrado porque el lateral estaba cubriendo la posesión, impactó (dos veces) con fuerza contra la pierna derecha del paraguayo, que quedó tendido en césped, mostrando claros gestos de dolor.

Aunque deberá someterse a los estudios correspondientes para determinar el grado de la lesión, las primeras señales en la cancha no fueron buenas… No solo porque Rojas debió ser asistido para abandonar el campo de juego ya que no podía ni pisar sino que también sus compañeros se mostraron impresionados por la gravedad de la acción y su futura consecuencia: Juanfer Quintero y Bruno Zuculini se tomaron el rostro e hicieron ademanes de dolor.

Por su parte, Gallardo -apenas vio cómo estaba el paraguayo- se acercó para darle fuerzas a su futbolista, que seguía con sus manos tapándose el rostro lamentándose por la lesión que podría sacarlo de las canchas por algunos meses. También desde la cuenta de River en Twitter, publicaron un mensaje dedicado al lateral.

Tan increíble como la reacción de Aldair Rodríguez fue lo de Wilmar Roldán, el árbitro del encuentro en Lima. El colombiano recién expulsó al peruano una vez que vio la lesión de Rojas: en una primera instancia apenas había cobrado la falta pero no había sacado ninguna tarjeta…

Fuente: Olé