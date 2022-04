Un nuevo drama de salud aqueja a María Valenzuela: “No puedo ni ponerme boca abajo”

En un primer momento, María se refiere a su problema dental y explica que, aunque aún no puede masticar con normalidad, comer ya no le produce tanto dolor. “Estoy haciéndome estudios. Masticar, masticar, no puedo, pero me sacó bastante el dolor, porque me puso una resina, en todo lo que es la boca y las encías, porque se me justaba además mucha comida. Y me está preparando, y me estoy haciendo análisis de sangre, estoy tomando suplementos para tener más fuerza, más proteína, todo dos por día, para que me levante el ánimo y la energía”, explicó la actriz.

EL OTRO PROBLEMA QUE AFECTA A MARÍA VALENZUELA

“Yo me tengo que operar las lolas, por eso también estoy haciendo mamografías, análisis de sangre, porque tengo bultos, está todo encapsulado, mal. Así que me voy a sacar las prótesis y me voy a quedar con lo que tenga. Porque ya no puedo ni hacerme masajes, ni ponerme boca abajo”, confesó la actriz visiblemente afectada por todo lo que está atravesando.

Fuente: La Voz