River no viajará a Perú para el debut en la Copa Libertadores

En Lima, Perú, se viven horas dramáticas por un estallido social debido a un paro de transportes. El mismo generó disturbios entre el pueblo peruano y ocasionó caos, violencia y hasta saqueos. Por tal motivo, el Gobierno decretó un toque de queda.

Así las cosas, no están dadas las garantías para que se dispute un partido de carácter internacional y por eso mismo River se bajó del viaje a Perú (iba a volar esta tarde).

Conmebol reprogramará el duelo entre River y Alianza Lima, por el Grupo F de la Copa Libertadores, y eso sucede más allá que administrativamente el aeropuerto funciona con normalidad, pero las aerolíneas están suspendiendo sus vuelos.

En tanto, Flamengo de Brasil ya está en Lima desde el lunes, pero no podrá hacer su debut en el certamen por la misma situación excepcional. “Se tendrá que reprogramar. No olvidemos que en medidas excepcionales hay acciones extraordinarias que se deben adoptar. Un partido de fútbol no puede anteponerse a la tranquilidad del país”, informó el Ministro de Justicia peruano.

