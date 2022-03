La columna de la Ubfal: rumor confirmado y Jey Mammon llega a “La Peña de Morfi”

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, resumió esta mañana las principales novedades del mundo de la farándula, el día después de que Masterchef Celebrity 3 y El Hotel de los Famosos se disputaran cabeza a cabeza el liderazgo en el nivel de audiencia, con El Primero de Nosotros como lo más visto el miércoles, tomando como referencia los índices de rating.

El resumen de la columna en el programa “Vive Cada Día”

“La realidad es que hace tiempo se sabía que Gerardo Rozín estaba enfermo y cuando Jey Mammon abandonó America y pasó a Telefe, era una fija que él estaría al frente de La Peña de Morfi. Obviamente nadie iba a especular con el tema. Hubo un prudente silencio y en el mientras tanto, en vida, Gerardo esperaba la continuidad de su programa con Iván de Pineda. Pero ahora, como lo dijimos en diciembre pasado y nos pidieron que no habláramos sobre el asunto, Ángel de Brito confirmó que Jey es el elegido de Telefe para el ciclo de los domingos con su propia impronta. Esencialmente fue un tema de respeto y prudencia. Y ahora llega un tiempo nuevo para el emblemático ciclo que creó con tanta pasión por la música, el humor y la buena mesa el gran Gerardo Rozín. El debut será el próximo domingo 10 de abril a las 11 de la mañana”.

“Este miércoles se presentó el elenco de El buen retiro la nueva ficción de Kuarzo que dirigirá Pedro Levati, coautor con Rodo Servino, y que tendrá como protagonista a Luciano Castro. Mariano Hueter es el showrunner y idea y producción general es de Martín Kweller. Entre muchos integran el elenco Betiana Blum, Mirta Busnelli, María Leal, Raul Rizzo, Gustavo Garzón, Mey Scápola, Tato Quattordio, y Agustina Mindlin. Produce para Kuarzo Maru Mosca. Por ahora hubo foto del elenco y una primera lectura del guión que se empezará a grabar más adelante. Castro es protagonista por estos días de “El primero de nosotros”, una ficción que grabó el año pasado y que estrenó ahora con gran éxito la pantalla de Telefe y la plataforma Paramount”.

“Mirtha Legrand dio una nota exclusiva para la revista Caras, con una increíble producción de fotos para la que no tuvo problema en cambiarse varias veces de look. La diva expresó una vez más que quiere trabajar, mientras espera que terminen las negociaciones de su nieto Nacho Viale que está regresando de un viaje en moto para saber si vuelve o no a la pantalla de eltrece. Además, reiteró que tiene ganas de hacer los almuerzos porque tanto ella como toda su familia le deben mucho a un clásico de la televisión. También aclaró que le ofrecen un especial por mes, algo que le parece muy poco y por último indicó que a ella le gusta competir con buenas armas, por eso lamentó la muerte de Rozín, un adversario fuerte y con mucho talento”.