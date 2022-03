Todino, el piloto de Rivera que cosecha girasoles en el campo y es líder del campeonato de TC

La presencia perfecta de Germán Todino en los podios del año le permiten liderar el Campeonato Argentino de Turismo Carretera, extendiendo su ventaja respecto a Juan Cruz Benvenuti tomando como referencia la cita anterior. “Estoy feliz por el logro que vamos haciendo, felicito al Maquin Parts, a mis publicidades y la familia que hace posible disfrutar este momento”, resumió ante la consulta de Campeones el piloto que representa a Rivera.

“No me gusta mucho el simulador, trabajo a la mañana temprano en el campo y se me hace tarde porque no hay horarios, no tengo días exclusivos para entrenar”

“Tengo que meter más entrenamiento porque con el laburo está costando un poco”, reconoció el joven piloto que figura en lo alto del torneo de TC. Es que, físicamente, la carrera del pasado domingo en Concepción del Uruguay llevó a Todino al límite. “A lo último me quedó muy de cola el auto y me desgastó el brazo derecho, no podía acelerar al auto”, admitió. Considera el representante de Torino que “hay que trabajar un poquito más en el ritmo del auto y para clasificar también”, pero resalta estar “confiado con mi auto y el equipo”.

Tras conseguir el 4ª podio consecutivo (sumando la última fecha del 2021), Todino recalcó: “En la largada ‘me tiré’ para que la gente vea una maniobra en la curva 1 pero por como dobló [Agustín Canapino], en la curva 2 dije ‘para qué me voy a tirar, si vuela'”.

Reconoce que esa situación relacionada al entrenamiento físico es algo a trabajar, pero resulta complejo con las obligaciones que a diario encara en su Rivera natal. «No me gustan mucho los simuladores, trabajo a la mañana temprano en el campo y se hace me tarde porque no hay horarios y no tengo días exclusivos para dedicarme a entrenar«, detalló quien revisa a diario el ganado y por estas semanas se lo ve conduciendo la cosechadora:

El joven corredor del certamen lidera la tabla de posiciones con 117.50 puntos, segundo se ubica Juan Cruz Benvenuti con 107 y tercero Mauricio Lambiris (104). Más atrás se ubican: Julián Santero, Canapino, Santiago Mangoni, Juan Manuel Urcera, Esteban Gini, Mariano Werner y Nicolás Bonelli.

Fuente: LB24 / Campeones.