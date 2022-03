El emotivo mensaje del “Gula” Aguirre para Gallardo

Martín Aguirre pasó por el Monumental y se reencontró con el Muñeco, con quien estuvo en River en la temporada 2014/15. En sus redes, el Gula le dedicó un emotivo mensaje al entrenador.

El Gula se retiró con Gallardo como DT. (Fotos: Prensa River)

El paso de Martín Aguirre por River quizás no tuvo el tramo final que todos hubiésemos querido, pero sus años vistiendo el manto sagrado son muy recordados por muchos. El Gula estuvo presente en los peores momentos pero las lesiones no le permitieron terminar su carrera de la mejor manera.

Tras varios años de su retiro que fue precisamente en el club de Núñez, el futbolista pasó por el Monumenal y se reencontró con Marcelo Gallardo, con quien se fundió en un abrazo. Luego, le dedicó un emotivo mensaje en sus redes al entrenador que lo dirigió en su etapa final como jugador profesional.

El mensaje de Martín Aguirre para Gallardo

“Ese abrazo sentido, de reencuentro y de ‘qué lindo verte”, es a la persona, al ser humano, no al futbolista. Porque deportivamente no le di nada, solo 20 minutos en mi último partido en Formosa por Copa Argentina”, comenzó expresando el Gula, y siguió: “Habla de lo que es (Gallardo), fui parte desde su inicio de ciclo en River como DT, viví su proceso y crecimiento desde adentro sin poder competir pero acompañando desde mi lugar y dando lo que podía y tenía en ese momento. Él me ha dado más desde lo humano, afecto, confianza, empatía, cercanía y hacerme sentir parte en todo momento”.

No solo agradeció al Muñeco sino también a todo el equipo de trabajo: “En mi última operación, él, Biscay, Buján y el profe Dolce fueron los primeros a los que vi y estaban ni bien desperté en la habitación. Esos gestos se agradecen mucho y marcan. Gracias”, y para finalizar agregó: “Gracias Marcelo por haber sido una parte significativa en mi vida y me pone feliz todo lo que has logrado en un club como River. Institución que marca en la vida de todos los que hemos transitado éste club para siempre”, cerró.

Los números del Gula en River

Desde su llegada en 2011 hasta su retiro en 2015, Aguirre disputó 48 partidos y marcó 6 goles. Uno muy recordado ante Huracán de media chilena. Las lesiones no le permitieron una continuidad luego del ascenso, pero es alguien muy bien recordado por todos los riverplatenses.

Fuente: Riverelmasgrande.com