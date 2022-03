Moto GP: por problemas en la vista, Marc Márquez no corre en Termas de Río Hondo

El Repsol Honda confirmó lo que se esperaba y es una mala noticia para el GP de Argentina. Marc Márquez no estará este fin de semana en el circuito de Termas de Río Hondo. El occho veces campeón se perderá la tercera fecha del calendario de MotoGP. Este curso ya no corrió el Gran Premio de Indonesia al sufrir una durísima caída en el ‘warm up’ y ahora es baja para la cita en Argentina, un lgar donde ha ganado en tres ocasiones (2014, 2016 y 2019). Cabe recordar que el Mundial regresa al trazado de la provincia de Santiago del Estero tres años después.

El de Cervera sigue recuperándose favorablemente del nuevo episodio de diplopia (visión doble) que se le ha reproducido a raíz de haberse golpeado en la cabeza en Mandalika. No se ha concretado un tiempo de baja, pero sí se ha dicho que esta vez es más leve y también hay que subrayar que no se ha especificado que sea baja también para Austin (del 8 al 10 de abril). Es decir, no se sabe para cuándo estará listo para correr, al que se le va a poner muy complicado ganar el Mundial con este contratiempo. Pero lo bueno es que hay motivos para la esperanza. Al menos queda el consuelo de que Marc puede volver antes de lo esperado.

Quién será el reemplazante

El caso es que Stefan Bradl irrumpe de nuevo en escena. El alemán acompañaría a Pol Espargaró en Argentina. El probador del Repsol Honda, de 32 años, ha sido el sustituto de Marc durante todo este tiempo (disputó 11 carreras en 2020 y otras cinco en 2021) en el que de Cervera ha acumulado lesiones (en el brazo derecho y la ocular también es en el ojo diestro). Y ahora lo lógico es que le vuelva a tocar suplirle. La esperanza es que sea sólo para esta carrera, pero todo depende de si el ilerdense tiene el O.K. de los médicos para correr en uno de sus circuitos talismán como es Austin. Y si no es así, podría volver en Portimao (del 22 al 24 de abril).

