La Academia de Hollywood anuncia una “investigación formal” por el cachetazo de Will Smith

Tras su inicial reacción, algo tímida, la Academia de Hollywood ha emitido un nuevo comunicado en el que “condena” el cachetazo del actor Will Smith a su colega Chris Rock durante la ceremonia de la 94ª edición de los premios Oscar y anuncia que se ha “abierto una investigación formal”, en la que estudiará futuras acciones, sin dar más detalles.

El sitio Hollywood Reporter ha informado en su web que el breve comunicado fue resuelto en una reunión de miembros de la institución, que suele ser habitual tras cada gala para analizar todo lo sucedido, y en la que estuvieron tanto el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, David Rubin, como la directora ejecutiva, Dawn Hudson.

“La Academia condena las acciones del Sr. [Will] Smith en la transmisión de anoche. Hemos comenzado oficialmente una investigación formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California”, afirma el escueto parte, que no fue aún compartido en las redes sociales de la Academia.

Pocos minutos después de propinar el golpe, Smith dijo al recibir su Oscar a mejor actor, que lo suyo no había sido ninguna humorada, sino que se había dejado llevar por su enojo. “Richard Williams era un feroz defensor de su familia. En este momento de mi vida, estoy abrumado por lo que Dios me pide que haga y que sea. Me están llamando en la vida a amar a la gente, a proteger a la gente, y yo sé que al hacer lo que hacemos, la gente habla locuras sobre nosotros, nos faltan el respeto, y que ante eso debemos sonreír y hacer de cuenta que todo está bien”.

Más adelante, agregó: “Quiero disculparme con la Academia, con todos los nominados en mi categoría, este es un momento hermoso, y no lloro por el premio, sino que se trata de echar luz sobre la gente. Me veo como un padre loco, como le decían a Richard Williams, pero el amor te hace hacer cosas locas. Gracias y espero que la academia me vuelva a invitar”.

Minutos después de terminada la ceremonia, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood no pudo obviar el tema e hizo una breve alusión indirecta al tema en su cuenta de Twitter: “La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94.ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo”.

Fuente: La Nación