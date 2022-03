Sergio Pérez hizo la pole y Mick Schumacher sufrió un fuerte accidente

Sergio Pérez ha conseguido la primera pole position de su carrera en la Fórmula 1 después de una prolongada sesión de clasificación para el Gran Premio de Arabia Saudí.

Una vuelta tardía alteró lo que parecía ser una primera fila de Ferrari, superando a Charles Leclerc por 0.025s con Carlos Sainz tercero, y Max Verstappen solo cuarto.

Sin embargo, la historia dominante de la sesión fue un fuerte accidente para Mick Schumacher que vio al alemán trasladado en avión al hospital para controles de precaución.

El piloto de Haas había progresado hasta la Clasificación 2, antes de que un error lo dejara en el muro en la curva 10.

Kevin Magnussen marcó el ritmo temprano cuando comenzó la Clasificación 1, el piloto de Haas estableció un 1:30.425s para iniciar los procedimientos.

Su compañero de equipo fue el segundo más rápido, con un tiempo de 1:30.525s, el Haas se emparejó con un juego de goma de compuesto blando.

Con poco más de 11 minutos por delante, la bandera roja se mostró después de que Nicholas Latifi se estrellara en la curva 13, el barrendero izquierdo en el extremo inferior del circuito.

La interrupción se produjo segundos antes de que Leclerc y Sainz cruzaran la línea para completar sus primeras -y probablemente únicas- vueltas voladoras de la fase.

Poco después del reinicio, se le dijo a Yuki Tsunoda que regresara a la caja por “un problema” en su AlphaTauri.

Con un juego de neumáticos fregados, Verstappen estableció un 1:29.330s para pasar a la parte superior de las hojas de tiempos.

Mick Schumacher 🇩🇪 se pegó un golpe durísimo en la clasificación del #GPArabiaSaudita 🇸🇦 y debió ser hospitalizado. Los médicos reportaron que estaba consciente y fuera de peligro pic.twitter.com/QjWDu5J1Xu — VarskySports (@VarskySports) March 26, 2022

Eso fue rápidamente empujado al tercer lugar cuando Sainz y Leclerc publicaron sus tiempos, el primero más rápido con un 1:28.855s frente a un 1:29.039s para su compañero de equipo.

Una fuerte vuelta de George Russell vio al piloto de Mercedes provisionalmente cuarto más rápido con un tiempo de 1:29.680s, 0.9s más rápido de lo que Lewis Hamilton había logrado hasta ese momento.

Mientras que los Ferrari regresaron a boxes después de sus vueltas voladoras, Verstappen se mantuvo en la pista mientras registraba un 1:28.928s para dividir a los dos Cavallinos Rampantes.

A medida que el segmento comenzó a llegar a su fin, estaba claro que Hamilton estaba luchando.

Se sentó 16º entrando en el último minuto de la fase, el británico se había mantenido en la pista después de establecer su mejor vuelta, tomando una vuelta de enfriamiento antes de embarcarse en otra vuelta de empuje.

Estaba arriba en el tiempo que necesitaba para escapar de la zona de caída a la primera división, aunque perdió tiempo en el sector medio.

Al final de la vuelta, Hamilton progresó solo hasta el puesto 15, solo para ser inmediatamente eliminado de la calificación cuando Lance Stroll completó su vuelta voladora segundos después.

Junto a él fuera de la sesión estaban Alex Albon, Nico Hulkenberg, Latifi y Tsunoda.

La clasificación 2 comenzó en serio, Leclerc disparó cómodamente a la cima del tótem con 1:28.883s a pesar de correr un juego de neumáticos de paredes rojas usados.

In the cockpit with Lando Norris during FP3 👀



Catch up with the best action from final practice#SaudiArabianGP #F1 — Formula 1 (@F1) March 26, 2022

Sergio Pérez estuvo cerca de igualar al monegasco, registrando un 1:28.924s, para ir segundo más rápido.

También en un juego de goma blanda usada, Sainz fue el tercer mejor con un 1:29.039s, 0.2s más lento de lo que había logrado en la Q1, pero una vuelta que probablemente lo dejó a salvo de la eliminación.

Eso fue a pesar de haber sido golpeado al cuarto lugar cuando Verstappen completó su primera vuelta del segmento con un 1:28.945s.

Ambos Red Bull establecieron sus tiempos con neumáticos blandos nuevos, lo que sugiere que Ferrari mantuvo la ventaja en una sola vuelta.

Una fuerte caída de Mick Schumacher dibujó la segunda bandera roja de la sesión.

El alemán corrió de par en par saliendo de la curva 10, montando el bordillo que le disparó a través de la carretera a la izquierda del conductor, arrancando dos ruedas del coche en el proceso mientras chocaba con un muro de hormigón desnudo.

El retraso fue largo ya que Schumacher fue atendido en primera instancia antes de que las reparaciones se vieran afectadas en el circuito.

Eso incluyó realinear las barreras de concreto, tal fue la fuerza del impacto del Haas, junto con el barrido de cualquier fragmento de fibra de carbono y la limpieza de petróleo en el circuito.

La bandera roja duró casi una hora, reanudándose a las 21:40 hora local después de dejar de correr a las 20:43.

Mick Schumacher has been assessed at the Medical Centre. The assessment revealed no injuries.



He has been transferred to King Fahad Armed Forces Hospital, Jeddah, for precautionary checks.#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/ZVJoHdl0M3 — Formula 1 (@F1) March 26, 2022

Leclerc fue uno de los que se subió al circuito a pesar de estar sentado en la pole provisional.

Los que salieron temprano a la pista tuvieron tiempo para dos vueltas de calentamiento, pero los que estaban al final de la cola no lo hicieron.

Varios pilotos mejoraron, incluido Magnussen que subió al séptimo lugar, Russell se mantuvo en el puesto 10 por 0.033s para ser el único Mercedes en avanzar a la Clasificación 3.

Eso vio a Lando Norris y Daniel Ricciardo eliminados para McLaren, acompañados en las líneas laterales por Zhou Guanyu, Schumacher y Stroll.

La clasificación 3 se puso en marcha con Verstappen optando por dos vueltas de preparación, mientras que Leclerc detrás de él en la pista no lo hizo.

Vio al piloto de Ferrari pasar al Red Bull de la curva 3, pasando a registrar un 1:28.446s que le dio la pole provisional hasta que Sainz fue más rápido por 0.044s con una vuelta de 1:28.402s.

Pérez solo pudo lograr el tercer puesto con su primera vuelta voladora, mientras que Verstappen solo pudo hacer el sexto lugar después de retroceder en la carrera hacia la bandera después de un 1:29.239s.

Russel fue el quinto más rápido con su vuelta voladora, dividiendo a los dos alpinos con un 1:29.104s.

A falta de dos minutos, los 10 corredores restantes estaban en la pista.

Leclerc estaba en el ritmo, un tercio de segundo arriba en el mejor de su compañero de equipo hasta el tercio medio de la vuelta en su último empujón.

Resultó en un 1:28.225s, mientras que Sainz registró un 1:28.402s para ubicarse segundo.

Sin embargo, ambos se vieron degradados cuando Pérez fue 0.025s más rápido que Leclerc para reclamar su primera pole position en la Fórmula 1.

Verstappen no pudo hacerlo mejor que el cuarto, más de un cuarto de segundo por debajo de su compañero de equipo.

Quinto fue Esteban Ocon, seguido de Russell, Fernando Alonso, Bottas, Gasly y Magnussen.