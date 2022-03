La columna de la Ubfal: Repetto, lejos de conducir La Peña de Morfi

La conocida periodista especializada en espectáculos, Laura Ubfal, desmenuzó esta mañana las principales novedades del mundo de la farándula, en un día donde se espera que los canales de aire “guarden sus tanques” en el prime-time porque esta noche juega la Selección Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas y no quieren ceder terreno en el rating.

El resumen de la columna en el programa “Vive Cada Día”

“Desde que se supo que Ivan de Pineda no conducirá La Peña de Morfi surgieron varios nombres posibles para ponerse al frente del programa que volverá el domingo 3 de abril por Telefe. Uno de ellos es el de Nico Repetto y aunque sabíamos que no estaba siquiera cerca en la lista de los posibles animadores del ciclo, ante las múltiples nuevas versiones, hablamos con autoridades de Telefe, quien nos confirmaron que el creador de Fax no será de la partida. Florencia Raggi, su mujer, dijo que su marido está de viaje y no le comentó nada. Ella se encuentra en Buenos Aires porque hace sus funciones de “Ella en mi cabeza” junto a Joaquín Furriel y Juan Leyrado en La Plaza. Antes de chequear, Twitter ya hablaba a favor y en contra de la elección de Repetto para ponerse l frente de La Peña de Morfi como si fuera una realidad. Lo cierto es que habrá que esperar que Telefe confirme el nuevo o los nuevos conductores del programa de los domingos para saber finalmente, cómo se retomará este ciclo que creó Gerardo Rozín y que tiene su impronta de entretenimiento, uniendo la cocina argentina; la mejor música con sus figuras en vivo, emoción y mucho humor”.

“Este jueves feriado se escuchó y se vio como todas las mañanas de lunes a viernes, el pase entre Eduardo Feinmann y Jorge Lanata en Radio Mitre. Pero en el minuto 19.40 del video aparece una sorpresa, porque un feliz papá como Feinmann, presentó entre chicanas y humor, a su hijita Esmeralda, de cinco meses. Feinmann y Lucía Auat se conocieron en el 2017. Ella es oriunda de Santiago del Estero, abogada y trabajó durante el gobierno de Macri en el Estado. A los 62 años el periodista fue padre y hoy muestra orgulloso a su preciosa hija”.

“En la noche del jueves Vicky Xipolitakis firmó su contrato para volver al teatro como vedette de Nito Artaza para su regreso conjunto a la calle Corrientes. El 12 de mayo estrenarán en el teatro Premier un espectáculo con formato de revista porteña a la que se sumarán Gladys Florimonte con su participación humorística y además, Nito Artaza como cabeza de compañía y yo como su 1er vedette ,Gladys Florimonte como cómica e Ingrid Grudke como invitada especial del show cómico-musical. Además se sumará un gran elenco de bailarines y cantantes, para sumarle brillo a esta propuesta para el centro porteño donde se siguen sumando muchos espectáculos teatrales y se espera la reapertura del Astros para mayo, a cargo de Andrea Stivel y la inauguración del Politeama, responsabilidad de Juan José Campanella”.