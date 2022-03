“Lo de Cafiero ya no da para más, insultar a un periodista fue la última bestialidad”

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, desplegó días atrás y en la cuenta de Twitter un Proyecto de resolución en el que pide, explícitamente, la renuncia de Santiago Cafiero como Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Esta mañana, en LA BRÚJULA 24, argumentó la razón de la solicitud y abordó otros temas vinculados con sus aspiraciones políticas.

“Lo que está pasando con el canciller es una continuidad de cosas y la gota que rebalsó el vaso fue el insulto a un periodista, sea Jorge Lanata, Germán Sasso, Eduardo Feinmann, Víctor Hugo Morales o Alejandro Bercovich. Un canciller debe mantener las formas de respeto. Viene cometiendo una serie de errores y es una vergüenza escucharlo porque nos representa en el mundo. Dijo una bestialidad y no da para más. Como jefe de Gabinete no concurría al Congreso, ahora tampoco acude”, indicó Ritondo en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, aclaró: “No le armaría el Gabinete al Ejecutivo, menos aún al gobierno nacional pero hay personas que le hacen mal a Argentina, tiene que renunciar, necesitamos alguien que decorosamente nos represente a nivel internacional. Es quien tiene que plantear la estrategia para posicionar al país, pero tenemos un grave problema cultural, con un gobierno que unificó fuerzas distintas para ganar una elección, que no sabe gestionar ni administrar el Estado”.

“Pensar que lo que pasó en el despacho de la Vicepresidenta fue fuego amigo es una barbaridad, repudio ese episodio, pero el gobierno nacional no se solidarizó con los cinco efectivos policiales heridos, que trabajan por un sueldo muy bajo”

“La muestra más clara es que el Presidente haya dicho que el viernes comenzaba la guerra contra la inflación, con una palabra tan sensible y como si no entendiera el problema que los argentinos arrastran desde hace dos años. Es muy difícil cuando hay un gobierno con doble comando, una parte encabezada por una Vicepresidenta que está en contra de un acuerdo y otra que se alinea de manera distinta, con diferentes objetivos y parlamentariamente son opositores”, destacó el ex ministro de Seguridad bonaerense.

Consultado respecto a las responsabilidad, manifestó: “Si uno hace la sumatoria de los lugares que comanda el kirchnerismo, son siete veces y media la caja que maneja la Ciudad de Buenos Aires. Esto se da con el dinero público que administra por ejemplo Aerolíneas y Anses. A partir de allí se comprende la posibilidad de un default, teniendo como referencia lo que pasó en 2001, por eso todos queríamos un acuerdo con el Fondo, para evitar aquellos años. Nuestro gobierno venía de un déficit muy grande, teníamos que pagar la deuda y tomamos el crédito más bajo”.

“El “Pata” Medina es un delincuente que tuvo de rehén a todo La Plata y no es casual que el kirchnerismo tenga simpatía con alguien como él”

Su sueño: ser gobernador bonaerense

Consultado respecto a su anhelo en la carrera democrática, confirmó: “Estoy trabajando para ser gobernador de la provincia, es un sueño porque conozco el territorio, tengo un gran equipo con el que venimos trabajando, es un desafío enorme. Me rodea gente de mucha experiencia. Están Santilli, Tetaz, Facundo Manes que no quiere ir a la Provincia pero hizo una gran elección, el propio Jorge Macri e intendentes como Garro, Grindetti y Valenzuela. Por eso las PASO nos permitirán unir la fuerza”.

“Días atrás me reuní con Emiliano Álvarez Porte y en la Sexta con otros dirigentes muy representativos de nuestro espacio. Además, intendentes como Zara y Matzkin trabajan junto a mi y Alex Campbell, con el que recorremos toda la provincia. Por eso creo que la experiencia de haber estado cuatro años en el gobierno, aprendiendo de los errores nos dan la posibilidad de entender cómo funciona la provincia. Queremos solucionar los problemas desde el primer día. Sigo trabajando mucho, palmo a palmo con María Eugenia Vidal y su equipo, junto a Hernán Lacunza en materia económica”.

Y ahondó en esa misma dirección: “Vidal tomó una decisión, la respeto, volvió a la Ciudad de Buenos Aires a dar una pelea, con un 48% de los votos, sin dejar de preocuparse y estando presente en la provincia. Cumplió con la promesa respecto de las declaraciones juradas, las reelecciones indefinidas y la lucha contra el narcotráfico. Quienes hoy me acompañan en la Provincia son legisladores que votaron en dirección al compromiso con la gente. No hubo promesa de cargo que pudiera alterar esa decisión, ese es un valor en la política muy importante”.

“La experiencia de haber dado pelea juntos con Álvarez Porte en los barrios, innovando con alarmas vecinales, nos hizo amigos en la gestión y con mucha confianza en lo político. Él me encanta, lo veo con mucha fortaleza, y somos parte de Juntos”, culminó Ritondo.